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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T16:31
https://ria.ru/20200531/1572253420.html
В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_0:45:2998:1731_1036x0_80_0_0_1f53e236809c5cbf55f84c9d48d0d309.jpg
РИА Новости

В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь

16:31 31.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КАЛИНИНГРАД, 31 мая - РИА Новости. Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Постановлением главного санитарного врача региона Елены Бабура временный запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарах сохранен. При этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих", - говорится в сообщении.
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По данным областного правительства, такое решение приняло региональное управление Роспотребнадзора с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в области и продолжающегося роста числа заболевших.
Отмечается, что ограничения распространяются на все виды медицинских услуг по косметологии, а также на такие направления, как мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, медицинская реабилитация, пластическая хирургия, рефлексотерапия, при предоставлении которых потребителю невозможно соблюсти масочный режим.
Временный запрет также касается всех видов стоматологической помощи, за исключением экстренной и неотложной, услуг по ортопедической стоматологии и ортодонтии, связанных с завершением ранее начатых работ. В правительстве добавили, что плановая амбулаторная помощь в обычных поликлиниках уже оказывается.
Всего на 31 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 52 тысячи человек. Выявлены 1508 случаев заражения (48 за последние сутки), из них 630 человек выздоровели (за сутки один пациент), умерли 25. Под медицинским наблюдением находятся 4001 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2002518
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