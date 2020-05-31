МИА "Россия сегодня" требует расследования инцидента с журналистом в США

"МИА "Россия сегодня" требует от американских властей тщательного расследования этого противоправного действия полицейских, нарушающих не только американские законы о свободе слова и информации, но и международные нормы, по которым журналисты защищены от насилия", - говорится в сообщении пресс службы агентства.