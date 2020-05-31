МИА "Россия сегодня" требует расследования инцидента с журналистом в США

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" требует от властей США расследования действий полицейских, применивших слезоточивый газ против корреспондента РИА Новости.
Минувшей ночью в Миннеаполисе полиция целенаправленно применила слезоточивый газ против собственного корреспондента РИА Новости в США Михаила Тургиева, несмотря на то, что он показывал им удостоверение представителя прессы.
"МИА "Россия сегодня" требует от американских властей тщательного расследования этого противоправного действия полицейских, нарушающих не только американские законы о свободе слова и информации, но и международные нормы, по которым журналисты защищены от насилия", - говорится в сообщении пресс службы агентства.
Кроме того, МИА "Россия сегодня" также требует, чтобы по результатам расследования американских властей виновные в этом преступлении против корреспондента агентства были привлечены к ответственности и понесли справедливое наказание.