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2020-05-31T16:45
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МИА "Россия сегодня" требует расследования инцидента с журналистом в США
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РИА Новости

МИА "Россия сегодня" требует расследования инцидента с журналистом в США

16:30 31.05.2020 (обновлено: 16:45 31.05.2020)
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© REUTERS / ADAM BETTCHERСотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
© REUTERS / ADAM BETTCHER
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" требует от властей США расследования действий полицейских, применивших слезоточивый газ против корреспондента РИА Новости.
Минувшей ночью в Миннеаполисе полиция целенаправленно применила слезоточивый газ против собственного корреспондента РИА Новости в США Михаила Тургиева, несмотря на то, что он показывал им удостоверение представителя прессы.
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Вчера, 15:29
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"МИА "Россия сегодня" требует от американских властей тщательного расследования этого противоправного действия полицейских, нарушающих не только американские законы о свободе слова и информации, но и международные нормы, по которым журналисты защищены от насилия", - говорится в сообщении пресс службы агентства.
Кроме того, МИА "Россия сегодня" также требует, чтобы по результатам расследования американских властей виновные в этом преступлении против корреспондента агентства были привлечены к ответственности и понесли справедливое наказание.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМИА "Россия сегодня"РИА НовостиМиннеаполисСШАВ мире
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Я тоже требую! Топаю ножкой и стучу кулачком!
31 мая, 16:45
Naum Vygodsky
540002
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