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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T16:26
https://ria.ru/20200531/1572253322.html
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5494
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901672_0:173:3028:1876_1036x0_80_0_0_be5ae755edf0a1be46f8725da01a8b17.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5494

16:26 31.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 31 мая - РИА Новости. Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 5494, за сутки выявлены 248 случаев, число выздоровевших от вируса достигло 3428, число жертв вируса выросло до 63, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5494 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3428 человек вылечились, 63 человек умерли, 2003 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за с начала пандемии в республике было проведено 298 648 тестов на выявление новых случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АзербайджанВ мире
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