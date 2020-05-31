В Киеве собрались протестующие против изменений закона о языке

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Группа протестующих, выступающая против пересмотра норм языкового закона, собралась в Киеве под домом главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, передает телеканал "Прямой".
Ранее во время пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно определить, справедливы ли языковые квоты, которые действуют на Украине, и призвал навести порядок в этом вопросе. Позже о необходимости пересмотра закона о языке высказался глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Сегодня мы пришли сюда, под дом господина Разумкова, чтоб выяснить, что ему не нравится в языковом законе. Мы хотим услышать его позицию. Языковой закон еще в полной мере не вступил в силу, а его уже критикуют, будто у парламента других вопросов сейчас нет. Пересмотр языкового закона может разжечь в обществе противостояние. Закон о языке и так не является очень суровым, он довольно либеральный", - заявил в прямом эфире один из протестующих Владимир Левинский.
Участники акции пришли в масках и принесли с собой плакат с надписью "Чем тебе, Дима, не подходит закон про наш язык?". В общей сложности под домом Разумкова собралось не более десяти человек.
Ранее мэры Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого обратились с совместным заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и кабинету министров, требуя отказаться от идеи пересмотра языковых квот в стране, соответствующее обращение подписано главами трех городов и опубликовано на сайте Ивано-Франковского горсовета.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Действующий глава государства обещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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