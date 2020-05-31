В Киеве собрались протестующие против изменений закона о языке

"Сегодня мы пришли сюда, под дом господина Разумкова, чтоб выяснить, что ему не нравится в языковом законе. Мы хотим услышать его позицию. Языковой закон еще в полной мере не вступил в силу, а его уже критикуют, будто у парламента других вопросов сейчас нет. Пересмотр языкового закона может разжечь в обществе противостояние. Закон о языке и так не является очень суровым, он довольно либеральный", - заявил в прямом эфире один из протестующих Владимир Левинский.