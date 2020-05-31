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Московский транспорт продолжает работать в штатном режиме
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РИА Новости

Московский транспорт продолжает работать в штатном режиме

16:03 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске в салоне трамвая в Москве
Женщина в защитной маске в салоне трамвая в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Женщина в защитной маске в салоне трамвая в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Транспорт столицы продолжает работать в штатном режиме, несмотря на сильные дожди, которые продлятся всю следующую неделю, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
"В Московском метрополитене все системы работают без изменений, движение поездов осуществляется по обычному графику. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи также работают, регулярно проходят технический осмотр, водители соблюдают скоростной режим и учитывают погодные условия", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты Мосгортранса круглосуточно следят за состоянием всех объектов инфраструктуры.
"В целом непогода не внесла изменений, все необходимые меры приняты, наблюдение за транспортной инфраструктурой усилено", - добавляется в сообщении.
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МоскваМосгортрансОбщество
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