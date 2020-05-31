Московский транспорт продолжает работать в штатном режиме

"В Московском метрополитене все системы работают без изменений, движение поездов осуществляется по обычному графику. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи также работают, регулярно проходят технический осмотр, водители соблюдают скоростной режим и учитывают погодные условия", - говорится в сообщении.