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2020-05-31T23:22
https://ria.ru/20200531/1572252605.html
Умерла французская оперная певица Мади Меспле
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РИА Новости

Умерла французская оперная певица Мади Меспле

16:02 31.05.2020 (обновлено: 23:22 31.05.2020)
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© AFP 2020 / Remy GabaldaФранцузская оперная певица Мади Меспле
Французская оперная певица Мади Меспле
© AFP 2020 / Remy Gabalda
Французская оперная певица Мади Меспле. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Французская оперная певица Мади Меспле скончалась на девяностом году жизни, сообщил министр культуры страны Франк Ристер.

"Мади Меспле блистала в "Лакме", "Севильском цирюльнике", "Сказках Гофмана". Она могла передавать все с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас", — написал Ристер в Twitter.

Телеканал BFMTV сообщает, что одна из самых известных оперных певиц Франции скончалась в своей квартире в центре Тулузы в окружении своей семьи.
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