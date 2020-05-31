Умерла французская оперная певица Мади Меспле

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Французская оперная певица Мади Меспле скончалась на девяностом году жизни, сообщил министр культуры страны Франк Ристер.
"Мади Меспле блистала в "Лакме", "Севильском цирюльнике", "Сказках Гофмана". Она могла передавать все с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас", — написал Ристер в Twitter.
Телеканал BFMTV сообщает, что одна из самых известных оперных певиц Франции скончалась в своей квартире в центре Тулузы в окружении своей семьи.