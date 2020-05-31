Умерла французская оперная певица Мади Меспле

"Мади Меспле блистала в "Лакме", "Севильском цирюльнике", "Сказках Гофмана". Она могла передавать все с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас", — написал Ристер в Twitter.