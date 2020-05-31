В Москве ветер за два дня повалил около 80 деревьев

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Около 80 деревьев повалило сильными порывами ветра за два дня в разных районах Москвы, повреждены почти 20 машин, рассказал РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб столицы.
"В течение субботы на территории Москвы повалено 26 деревьев, повреждено 10 автомашин. Сегодня зарегистрировано падение 52 деревьев, повреждены девять машин", - сказал собеседник агентства. По его словам, это данные на 15.30 воскресенья.
В частности, 31 мая дерево упало на проезжую часть на набережной Новикова-Прибоя и нависло над пешеходной зоной возле дома №20 на улице Исаковского на северо-западе Москвы, добавил он. Кроме того, дерево упало на пешеходную дорожку на улице Михеевская и на проезжую часть возле дома №18 на улице Бирюлевская на юге Москвы.