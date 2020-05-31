В Москве ветер за два дня повалил около 80 деревьев

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Около 80 деревьев повалило сильными порывами ветра за два дня в разных районах Москвы, повреждены почти 20 машин, рассказал РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб столицы.

В частности, 31 мая дерево упало на проезжую часть на набережной Новикова-Прибоя и нависло над пешеходной зоной возле дома №20 на улице Исаковского на северо-западе Москвы, добавил он. Кроме того, дерево упало на пешеходную дорожку на улице Михеевская и на проезжую часть возле дома №18 на улице Бирюлевская на юге Москвы.