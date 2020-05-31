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2020-05-31T21:49
https://ria.ru/20200531/1572251937.html
СК проведет проверку после изъятия детей из семьи в Оренбургской области
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РИА Новости

СК проведет проверку после изъятия детей из семьи в Оренбургской области

15:44 31.05.2020 (обновлено: 21:49 31.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
УФА, 31 мая — РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области дадут правовую оценку действиям правоохранителей и представителей органов опеки, которые насильно изъяли четверых детей из многодетной семьи из-за того, что их дом может обрушиться, сообщает СУ СК по региону.
Ранее интернет-ресурс Orenburg.media опубликовал видео насильного изъятия трех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но, когда она начала гнать правоохранителей, малышей забрали силой, а на мать надели наручники. Прокуратура и детский омбудсмен организовали проверку. В полиции РИА Новости сообщили, что детей изъяли, чтобы доставить в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранители также сообщали, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей.
Прокуратура
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"По поручению руководителя следственного управления инициирована передача из полиции материалов по заявлению отца малолетних в отношении должностных лиц органов полиции, а также органов опеки и попечительства муниципального образования в связи с фактом принудительного изъятия детей. Установлено, что изъятие четырех из пяти детей производилось на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в жилище семьи", — сообщает областной следком.

В сообщении отмечается, что "с учетом применения физической силы в момент изъятия детей, а также наличия соответствующего заявления родителя малолетних следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям каждого должностного лица".
"В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении под присмотром медицинских сотрудников и социальных педагогов, признаков вреда здоровью малолетних медицинскими работниками не выявлено. Проверка проводится Ясненским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области", — говорится в сообщении.
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