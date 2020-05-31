СК проведет проверку после изъятия детей из семьи в Оренбургской области

"По поручению руководителя следственного управления инициирована передача из полиции материалов по заявлению отца малолетних в отношении должностных лиц органов полиции, а также органов опеки и попечительства муниципального образования в связи с фактом принудительного изъятия детей. Установлено, что изъятие четырех из пяти детей производилось на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в жилище семьи", — сообщает областной следком.