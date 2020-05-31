Власти Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков

В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков

"Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники: мотопомп, вакуумных насосов, тракторов, тягачей, плавательных средств. В готовности находится аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Московской области в составе 200 человек, 29 единиц техники, 10 плавательных средств", - следует из релиза.