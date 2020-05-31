Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T15:38
https://ria.ru/20200531/1572251783.html
Власти Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572224005_0:73:667:448_1036x0_80_0_0_4b42e31bbed2728ded39d751d104e378.jpg
РИА Новости

Власти Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

15:38 31.05.2020
1966
© Фото : Администрация городского округа Красногорск Московской областиСотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
Сотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
© Фото : Администрация городского округа Красногорск Московской области
Сотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подтопления из-за обильных осадков устраняют в пяти муниципальных образованиях Московской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"По состоянию на 14.00 31 мая, в 5 муниципальных образованиях остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов. В Наро-Фоминске работы завершены, ситуация стабилизирована. Также от воды освобождён участок дороги у железнодорожной платформы "Опалиха" городского округа Красногорск", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве
Вчера, 11:08
В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков
В ликвидации последствий подтоплений задействованы 117 человек, 43 единицы техники, в том числе 22 человека и 8 единиц техники от МЧС, уточняют там.
"Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники: мотопомп, вакуумных насосов, тракторов, тягачей, плавательных средств. В готовности находится аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Московской области в составе 200 человек, 29 единиц техники, 10 плавательных средств", - следует из релиза.
702003
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
В метро
Дептранс рассказал, как москвичам продлить проездной после 14 июня
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
В России прокомментировали идею Трампа пригласить Москву на саммит G7
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков отказался от рукопожатий при встречах
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Украинский телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Пуск украинской ракеты Нептун
Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту
Эмблема на форме сотрудника полиции
Оренбургская полиция назвала причину изъятия детей из многодетной семьи
Красная площадь в Москве
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Закрытый для посетителей ЦПКиО имени М. Горького в Москве
Московские парки подготовились к открытию с 1 июня
Дождь в Москве
В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков
Наземный вестибюль станции метро Кропоткинская Московского метрополитена
Вестибюли пяти станций московского метро возобновят работу с 1 июня
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Коронавирус связали с нарушением свертываемости крови
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния