Власти Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подтопления из-за обильных осадков устраняют в пяти муниципальных образованиях Московской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"По состоянию на 14.00 31 мая, в 5 муниципальных образованиях остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов. В Наро-Фоминске работы завершены, ситуация стабилизирована. Также от воды освобождён участок дороги у железнодорожной платформы "Опалиха" городского округа Красногорск", - говорится в сообщении.
В ликвидации последствий подтоплений задействованы 117 человек, 43 единицы техники, в том числе 22 человека и 8 единиц техники от МЧС, уточняют там.
"Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники: мотопомп, вакуумных насосов, тракторов, тягачей, плавательных средств. В готовности находится аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Московской области в составе 200 человек, 29 единиц техники, 10 плавательных средств", - следует из релиза.