Погранслужба Украины возобновила движение через КПП на границе с Венгрией

Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что группа протестующих перекрыла движение через контрольно-пропускной пункт "Тиса", который находится на границе между Украиной и Венгрией. В связи с возникшей ситуацией движение через КПП было временно приостановлено. Причиной конфликта стал отказ некоторых водителей декларировать посылки и товары, которые они провозят через границу. Позже на место выехали главы пограничной и таможенной служб Украины.