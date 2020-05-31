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2020-05-31T15:30
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Погранслужба Украины возобновила движение через КПП на границе с Венгрией
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РИА Новости

Погранслужба Украины возобновила движение через КПП на границе с Венгрией

15:30 31.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Движение через контрольно-пропускной пункт "Тиса" на границе Украины и Венгрии возобновлено, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что группа протестующих перекрыла движение через контрольно-пропускной пункт "Тиса", который находится на границе между Украиной и Венгрией. В связи с возникшей ситуацией движение через КПП было временно приостановлено. Причиной конфликта стал отказ некоторых водителей декларировать посылки и товары, которые они провозят через границу. Позже на место выехали главы пограничной и таможенной служб Украины.
"По состоянию на сейчас в пункте пропуска "Тиса" ситуация несколько стабилизировалась, пропускные операции возобновлены", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
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Пограничная служба УкраиныВенгрияУкраинаВ мире
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