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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T15:58
https://ria.ru/20200531/1572251424.html
Песков отказался от рукопожатий при встречах
https://cdn22.img.ria.ru/images/156156/51/1561565171_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_fe78c25255982c7b0512ca1953922361.jpg
РИА Новости

Песков отказался от рукопожатий при встречах

15:25 31.05.2020 (обновлено: 15:58 31.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что отказался от рукопожатий при встречах из-за пандемии коронавируса.
"Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать", — отметил он.
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О том, что пресс-секретарь главы государства заразился COVID-19, стало известно 12 мая. Его госпитализировали вместе с супругой Татьяной Навкой. В начале недели представителя Кремля выписали из больницы, он сразу вернулся к работе.
Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, более 171 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
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