Песков отказался от рукопожатий при встречах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что отказался от рукопожатий при встречах из-за пандемии коронавируса.
"Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать", — отметил он.
О том, что пресс-секретарь главы государства заразился COVID-19, стало известно 12 мая. Его госпитализировали вместе с супругой Татьяной Навкой. В начале недели представителя Кремля выписали из больницы, он сразу вернулся к работе.
Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, более 171 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.