Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T15:23
https://ria.ru/20200531/1572251334.html
В Атланте после наступления комендантского часа задержали 70 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572211599_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_63a101935fe4ace7b3dac200eca0e605.jpg
РИА Новости

В Атланте после наступления комендантского часа задержали 70 человек

15:22 31.05.2020 (обновлено: 15:23 31.05.2020)
410
© REUTERS / Dustin ChambersПротивостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, Атланта
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, Атланта
© REUTERS / Dustin Chambers
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, Атланта
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полиция Атланты задержала ночью 70 человек, которые находились на улицах в нарушение комендантского часа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя полиции Атланты.
Ранее власти ряда крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелеса, Филадельфии и Атланты, ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В Атланте был объявлен режим ЧС, задействованы бойцы Национальной гвардии.
Полицейские в Миннеаполисе применяют перцовый спрей против представителя СМИ
Вчера, 13:01
Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов
Как сообщал ранее департамент полиции Атланты в Twitter, число протестующих на улице с наступлением комендантского часа резко сократилось. Однако в некоторых районах сохранялось большое количество людей, которые продолжали наносить ущерб имуществу и бросать камни и другие предметы в полицейских. В полиции заявили, что "продолжают получать сообщения о вооруженных людях в этих группах".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
240133
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаАтлантаСШАВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Миннеаполисе
Эксперт оценил влияние пандемии COVID-19 на масштаб беспорядков в США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
СМИ: в Индианаполисе не менее трех человек погибло во время протестов
Женщина на одной из улиц Мадрида
Испания намерена в последний раз продлить режим повышенной готовности
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
Младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте
Украинский пограничник
Погранслужба Украины возобновила движение через КПП на границе с Венгрией
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Amnesty International призвала прекратить применение силы в США
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии разрешат прогулки гражданам, с марта соблюдающим самоизоляцию
Самолет Аэрофлота в небе
В посольстве в Лондоне рассказали о вывозе россиян на родину
Сотрудники МЧС Казани уговаривают мужчину слезть с дерева
Жителя Казани уговорили слезть с дерева, где он просидел более 10 часов
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 42 556
Полицейские в Миннеаполисе применяют перцовый спрей против представителя СМИ
Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
СПЧ продолжит консультировать россиян за рубежом в период пандемии
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич
Правозащитники сообщили о задержании в Минске оппозиционера Статкевича
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния