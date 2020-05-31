В Атланте после наступления комендантского часа задержали 70 человек

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полиция Атланты задержала ночью 70 человек, которые находились на улицах в нарушение комендантского часа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя полиции Атланты.
Ранее власти ряда крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелеса, Филадельфии и Атланты, ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В Атланте был объявлен режим ЧС, задействованы бойцы Национальной гвардии.
Как сообщал ранее департамент полиции Атланты в Twitter, число протестующих на улице с наступлением комендантского часа резко сократилось. Однако в некоторых районах сохранялось большое количество людей, которые продолжали наносить ущерб имуществу и бросать камни и другие предметы в полицейских. В полиции заявили, что "продолжают получать сообщения о вооруженных людях в этих группах".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.