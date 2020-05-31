Оренбургская полиция назвала причину изъятия детей из многодетной семьи

"Сотрудниками опеки и попечительства комиссии по делам несовершеннолетних осуществлен выезд в поселок Тюльпанный Домбаровского района с целью изъятия детей у семьи, решение об этом было принято на заседании комиссии ранее. Для обеспечения безопасности были привлечены сотрудники полиции. Несмотря на многократные разъяснения о необходимости оказании медицинской помощи детям, женщина оказала физическое сопротивление, в результате чего сотрудникам пришлось применить физическую силу и специальные средства. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает", — прокомментировали РИА Новости в областной полиции.

По данным правоохранителей, ранее выезды в эту семью с целью проверки в составе комиссий осуществлялись неоднократно. "Сама мать пятерых детей три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Так, в декабре прошлого года ребенок 2018 года рождения был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи и помещен в реанимацию. Однако мать не пустила врача в дом для осмотра других детей. Позднее в составе комиссии дети были осмотрены медработником, <...> у детей обнаружены телесные повреждения", — пояснили агентству в пресс-службе МВД по региону.