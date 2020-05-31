Оренбургская полиция назвала причину изъятия детей из многодетной семьи

УФА, 31 мая — РИА Новости. Органы опеки совместно с полицией изъяли детей из многодетной семьи в Оренбуржье, чтобы доставить их в больницу для оказания медицинской помощи, с детьми все в порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Ранее интернет-ресурс Orenburg.media опубликовал видео насильного изъятия трех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но, когда она начала гнать правоохранителей, малышей забрали силой, а в отношении многодетной матери применили наручники. По данным СМИ, детей изъяли из-за того, что их дом находится в аварийном состоянии. Прокуратура Оренбуржья организовала проверку.
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"Сотрудниками опеки и попечительства комиссии по делам несовершеннолетних осуществлен выезд в поселок Тюльпанный Домбаровского района с целью изъятия детей у семьи, решение об этом было принято на заседании комиссии ранее. Для обеспечения безопасности были привлечены сотрудники полиции. Несмотря на многократные разъяснения о необходимости оказании медицинской помощи детям, женщина оказала физическое сопротивление, в результате чего сотрудникам пришлось применить физическую силу и специальные средства. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает", — прокомментировали РИА Новости в областной полиции.
По данным правоохранителей, ранее выезды в эту семью с целью проверки в составе комиссий осуществлялись неоднократно. "Сама мать пятерых детей три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Так, в декабре прошлого года ребенок 2018 года рождения был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи и помещен в реанимацию. Однако мать не пустила врача в дом для осмотра других детей. Позднее в составе комиссии дети были осмотрены медработником, <...> у детей обнаружены телесные повреждения", — пояснили агентству в пресс-службе МВД по региону.
В ведомстве отметили, что дом, в котором обитает женщина с детьми и сожителем с 2017 года, непригоден для жилья.
Уполномоченный по правам ребенка по Оренбургской области Анжелика Линькова сообщила РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена начал разбираться в ситуации.