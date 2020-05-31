Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила о своей трансгендерности.
"Мне не нравится принадлежать к какому-либо гендеру. Есть персоны, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным — так называемые небинарные персоны. Я именно небинарной персоной себя и считаю", - пояснила она.
Она добавила, что состоит в отношениях с девушкой. Отец знает об этом, но относится к ее ориентации "более-менее нейтрально" и не устраивает скандалов по этому поводу.
Анна-Мария добавила, что мечтает переехать в Англию, завести однополую семью и усыновить ребенка.
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