Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности

"Мне не нравится принадлежать к какому-либо гендеру. Есть персоны, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным — так называемые небинарные персоны. Я именно небинарной персоной себя и считаю", - пояснила она.