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2020-05-31T15:40
https://ria.ru/20200531/1572251108.html
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
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РИА Новости

Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности

15:19 31.05.2020 (обновлено: 15:40 31.05.2020)
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© Фото : @amefremovaАнна Мария Ефремова
Анна Мария Ефремова
© Фото : @amefremova
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила о своей трансгендерности.

"Мне не нравится принадлежать к какому-либо гендеру. Есть персоны, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным — так называемые небинарные персоны. Я именно небинарной персоной себя и считаю", - пояснила она.

Она добавила, что состоит в отношениях с девушкой. Отец знает об этом, но относится к ее ориентации "более-менее нейтрально" и не устраивает скандалов по этому поводу.
Анна-Мария добавила, что мечтает переехать в Англию, завести однополую семью и усыновить ребенка.
Блогер Никки Тьюториалс
14 января, 13:39
Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером
23607812206
Обсудить 13
РоссияШоу-бизнесМихаил Ефремов
Популярные комментарии
"Анна-Мария добавила, что мечтает переехать в Англию, завести однополую семью…" Вот это полностью поддерживаю, чем быстрей свалит, тем лучше, и кстати, подругу пусть забирает с кем в отношениях. Летите все в… Англию, все своим паноптикумом!
31 мая, 15:39
Себекхотеп III
9010101
Яблочко от яблони недалеко падает. Ждем ефремовский каминг-аут. Папик, кстати, тоже, наверно, не отказался бы съехать в Англию. Да вот беда - кровавый режим, который он регулярно обличает, платит из госказны миллионы ему здесь :)
31 мая, 15:34
Алексей Шипарёв
7300003
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