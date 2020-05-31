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ЛНР обвинила Украину в подготовке провокаций против ОБСЕ
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РИА Новости

ЛНР обвинила Украину в подготовке провокаций против ОБСЕ

15:14 31.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, ведущих патрулирование у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее СММ ОБСЕ в отчете заявила о том, что 29 мая в 100 метрах от патруля миссии, проводившего мониторинг вблизи поселка Молодежное, произошел взрыв. Народная милиция обвинила украинских силовиков в обстреле международных наблюдателей.
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30 мая, 10:56
В ЛНР обвинили силовиков в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе
"Командованием штаба Операции объединенных сил (ООС) спланирован и уже реализуется ряд провокаций в отношении сотрудников СММ ОБСЕ с целью снижения их активности по выявлению нарушений размещения вооружения и военной техники ВСУ, а также обстрелов", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
По его словам, после обстрела патруля миссии в районе поселка Молодежный украинские силовики организовали провокацию против сотрудников ОБСЕ с использованием ударного беспилотного летательного аппарата, чтобы в последующем обвинить Народную милицию ЛНР в нападении на сотрудников миссии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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