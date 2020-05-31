ЛНР обвинила Украину в подготовке провокаций против ОБСЕ

Ранее СММ ОБСЕ в отчете заявила о том, что 29 мая в 100 метрах от патруля миссии, проводившего мониторинг вблизи поселка Молодежное, произошел взрыв. Народная милиция обвинила украинских силовиков в обстреле международных наблюдателей.

По его словам, после обстрела патруля миссии в районе поселка Молодежный украинские силовики организовали провокацию против сотрудников ОБСЕ с использованием ударного беспилотного летательного аппарата, чтобы в последующем обвинить Народную милицию ЛНР в нападении на сотрудников миссии.