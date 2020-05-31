Жителя Казани уговорили слезть с дерева, где он просидел более 10 часов

"В первом часу ночи спасатели, пожарные и медики выехали по вызову во двор дома по улице Амирхана, 38 и вот уже более 10 часов уговаривают спуститься с дерева молодого человека. Мотивы забравшегося на приличную высоту парня неизвестны. Но слезать с дерева добровольно он не хочет, а применять силовые методы рискованно", - сообщили агентству в ведомстве.
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В первом часу ночи спасатели, пожарные и медики выехали по вызову во двор дома по ул. Амирхана, 38 и вот уже более 10 часов уговаривают спуститься с дерева молодого человека. Мотивы забравшегося на приличную высоту парня неизвестны. Но слезать с дерева добровольно он не хочет, а применять силовые методы рискованно.
В настоящее время молодой человек спустился с высоты. "Спасатели установили к дереву пожарную лестницу, молодой человек спустился до половины лестницы и прыгнул на землю. Дежурившая бригада скорой помощи увезла его в городскую больницу №7 на осмотр", - пояснили РИА Новости в ГУ МЧС по Татарстану.