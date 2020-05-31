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2020-05-31T15:12
https://ria.ru/20200531/1572250890.html
Жителя Казани уговорили слезть с дерева, где он просидел более 10 часов
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РИА Новости

Жителя Казани уговорили слезть с дерева, где он просидел более 10 часов

15:12 31.05.2020
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© Фото : пресс-служба ГУМЧС России по ТатарстануСотрудники МЧС Казани уговаривают мужчину слезть с дерева
Сотрудники МЧС Казани уговаривают мужчину слезть с дерева
© Фото : пресс-служба ГУМЧС России по Татарстану
Сотрудники МЧС Казани уговаривают мужчину слезть с дерева
УФА, 31 мая - РИА Новости. Спасатели совместно с психологами уговорили молодого человека спуститься с дерева в Казани, где он просидел более 10 часов не выдвигая требований и не поясняя причину действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
"В первом часу ночи спасатели, пожарные и медики выехали по вызову во двор дома по улице Амирхана, 38 и вот уже более 10 часов уговаривают спуститься с дерева молодого человека. Мотивы забравшегося на приличную высоту парня неизвестны. Но слезать с дерева добровольно он не хочет, а применять силовые методы рискованно", - сообщили агентству в ведомстве.
В настоящее время молодой человек спустился с высоты. "Спасатели установили к дереву пожарную лестницу, молодой человек спустился до половины лестницы и прыгнул на землю. Дежурившая бригада скорой помощи увезла его в городскую больницу №7 на осмотр", - пояснили РИА Новости в ГУ МЧС по Татарстану.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазаньПроисшествия
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