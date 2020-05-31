СПЧ продолжит консультировать россиян за рубежом в период пандемии

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод . Архивное фото

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Эксперт горячей линии Эксперт горячей линии "права2020.рф" и председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Брод сказал, что Совет будет продолжать консультировать россиян, которые находятся за границей во время пандемии, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что СПЧ совместно с Ассоциацией юристов России на сайте "права2020.рф" открыл новую линию консультаций для российских туристов, не имеющих возможность покинуть другие страны из-за коронавируса.

"Будем продолжать отвечать на поступающие вопросы и жалобы, добиваться решения проблем во взаимодействии с профильными ведомствами", - приводятся на сайте слова Брода.

Он отметил, что в апреле эксперты комиссии составили памятку-алгоритм действий для россиян, оказавшихся в такой ситуации. Кроме того, они обращали внимание сотрудников МИД, что люди часто не могли дозвониться на "горячие линии" посольств.

Брод добавил, что, по утверждениям некоторых источников, за рубежом находится порядка 60 тысяч россиян. Сам эксперт убежден, что это число необходимо уточнять.

Председатель комиссии отметил, что он не раз получал жалобы на медленное рассмотрение заявок и сложности форм, которые необходимо заполнить. Особенно это касается людей пожилого возраста. Кроме того, некоторые туристы обращаются с тем, что получают финансовую помощь не с момента закрытия границ, а с момента подачи заявки. Некоторые из них нуждаются в медицинской помощи, срок страховки истек, а денег на поход к врачу нет.

Также вывоз россиян домой тормозит то, что не все регионы способны обеспечить нужные условия для самоизоляции после приезда.

"Считаю, что руководители субъектов должны взять эту проблему под личный контроль", - подчеркнул Брод.