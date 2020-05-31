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Ремонт подмытого ж/д моста в Мурманской области займет до пяти дней
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РИА Новости

Ремонт подмытого ж/д моста в Мурманской области займет до пяти дней

14:57 31.05.2020 (обновлено: 17:37 31.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВосстановление железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском
Восстановление железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском
© РИА Новости / Павел Львов
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Восстановление железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском
МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Ремонтные работы в районе железнодорожного моста на перегоне станций Кола-Выходной под Мурманском, по оценкам специалистов ОЖД, могут занять четыре-пять дней, сообщается на сайте администрации Кольского района Мурманской области.
В субботу в 18.40 в ЕДДС Кольского района поступила информация о том, что из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло опору железнодорожного моста на перегоне станция Кола – станция Выходной в районе 1436 км Мурманского отделения Октябрьской железной дороги. Из-за аварийного состояния моста, в целях обеспечения безопасности, грузовые и пассажирские перевозки были приостановлены. Все поезда, следующие в Мурманск, останавливались перед мостом.
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По информации ОЖД, доставка приехавших пассажиров до пункта назначения была организована автобусами. Таким же способом доставлялись до состава и пассажиры, которые должны были выезжать из Мурманска.
"Всего перевозчик задействовал восемь автобусов, длина маршрута в областной центр из Мурманска до ст. Выходной составила 22 км, время в пути 30 минут", - пояснили в администрации и добавили, что на утро воскресенья было перевезено более 650 человек из трех поездов.
"На месте аварии продолжают работать геодезисты, проводится подготовка к проведению ремонтных работ. К аварийному участку уже направлены два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши. По данным специалистов ОЖД, восстановительные работы займут примерно 4-5 дня", - добавили в администрации Кольского района.
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