Ремонт подмытого ж/д моста в Мурманской области займет до пяти дней

"Всего перевозчик задействовал восемь автобусов, длина маршрута в областной центр из Мурманска до ст. Выходной составила 22 км, время в пути 30 минут", - пояснили в администрации и добавили, что на утро воскресенья было перевезено более 650 человек из трех поездов.