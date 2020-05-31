В Британии разрешат прогулки гражданам, с марта соблюдающим самоизоляцию

Сразу после введения в стране карантина 23 марта правительство обязало наиболее уязвимую категорию граждан перейти на режим самоизоляции - не контактировать с людьми, не выходить на улицу, по возможности переселиться в отдельную комнату дома, не пользоваться общими с членами семьи кухней и санузлом. Таких граждан в Британии более 2,2 миллиона, всем им было направлено официальное уведомление. В число уязвимых попадают, в частности, те, у кого есть или были определенные онкологические заболевания, кто пережил пересадку органов, люди с диабетом, аутоиммунными заболеваниями, те, кто проходит лечение иммуноподавляющими препаратами. Для этих людей заражение коронавирусом обернется крайне тяжелыми или летальными последствиями.