В Британии разрешат прогулки гражданам, с марта соблюдающим самоизоляцию

ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство разрешит прогулки более чем двум миллионам граждан, вынужденным соблюдать строгую самоизоляцию из-за повышенной опасности заразиться коронавирусом, сообщил министр по вопросам строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик.
Сразу после введения в стране карантина 23 марта правительство обязало наиболее уязвимую категорию граждан перейти на режим самоизоляции - не контактировать с людьми, не выходить на улицу, по возможности переселиться в отдельную комнату дома, не пользоваться общими с членами семьи кухней и санузлом. Таких граждан в Британии более 2,2 миллиона, всем им было направлено официальное уведомление. В число уязвимых попадают, в частности, те, у кого есть или были определенные онкологические заболевания, кто пережил пересадку органов, люди с диабетом, аутоиммунными заболеваниями, те, кто проходит лечение иммуноподавляющими препаратами. Для этих людей заражение коронавирусом обернется крайне тяжелыми или летальными последствиями.
"С понедельника 2,2 миллиона тех, кто был на самоизоляции, смогут в первый раз выйти на улицу. Сделать это можно будет с членами семьи, которые проживают вместе, или в одиночку. Станет возможным встретится с одним человеком", - написал министр в Twitter.
Он пообещал, что полную инструкцию для таких людей правительство выпустит в понедельник. В настоящее время известно только то, что в Англии встречаться со знакомыми и близкими можно будет один раз в день на открытом воздухе и соблюдая социальную дистанцию в два метра. В Уэльсе уязвимым перед вирусом людям планируется разрешить без ограничений занятия спортом на открытых пространствах и с социальной дистанцией. Однако по-прежнему этой категории жителей запрещено выходить в магазины, ездить на работу и навещать друзей в их домах. Как ожидается, в воскресенье вечером министр на ежедневном брифинге по коронавирусу расскажет о правилах прогулок группы уязвимых жителей.
"Мы пытаемся найти правильный баланс между тем, чтобы продолжить защищать тех, для кого велик клинический риск, и ослаблением режима для того, чтобы облегчить их повседневную жизнь, в частности, позволить повидаться с близкими. Мы будем публиковать регулярные обновления для категории особо уязвимых. И мы продолжим предоставлять им всю необходимую помощь и поддержку", - отметил министр.
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