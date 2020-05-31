Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T15:08
https://ria.ru/20200531/1572250513.html
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571923374_0:379:2911:2016_1036x0_80_0_0_ea8d29ac7c40dd3743cee3c068d2ffc7.jpg
РИА Новости

В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

14:51 31.05.2020 (обновлено: 15:08 31.05.2020)
6919
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Прямую трансляцию пикетов ведут некоторые СМИ, они в воскресенье проходят в ряде белорусских городов, в том числе в Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно.
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
30 мая, 17:29
В МВД Белоруссии прокомментировали задержание блогера в Гродно
Пикеты стартовали в центре Минска в полдень, однако еще до их начала люди выстроились в очереди, чтобы подписаться в поддержку выдвижения интересных им потенциальных кандидатов в президенты. Многие из собравшихся высказываются за выдвижение безработной Светланы Тихановской, которая решила принять участие в политической кампании после того, как ее супруг, белорусский блогер Сергей Тихановский, не смог зарегистрировать свою инициативную группу для выдвижения кандидатом и, соответственно, не смог сам участвовать в выборах. Тихановский значится руководителем инициативной группы своей супруги.
В пятницу блогер был задержан белорусскими правоохранителями во время пикета по сбору подписей в Гродно, также были задержаны девять его сторонников. В субботу пресс-служба МВД сообщила, что были задержаны лица, в том числе ранее судимые, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, поскольку они применили насилие в отношении сотрудников милиции с целью воспрепятствования их законной деятельности.
Минск
21 мая, 03:58
В Белоруссии стартует сбор подписей за кандидатов в президенты
Также возле рынка проходят пикеты в поддержку других кандидатов - бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.
Очередь из желающих подписаться за Тихановскую растянулась на сотни метров, до улицы Кульман. Также образовались очереди из желающих поддержать Цепкало и Бабарико. В основном люди приходят на пикеты в защитных масках из-за распространения коронавируса, сборщики подписей также работают в масках и перчатках. Через два часа после начала пикетов они переросли в стихийный митинг возле входа на Комаровский рынок, после чего появились несколько правоохранителей, которые предупредили, что митинг не санкционирован, и призвали присутствующих расходиться.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
31 марта, 12:21Распространение нового коронавируса
Лукашенко не собирается переносить президентские выборы 2020 года
Ранее Лукашенко посетил Минский тракторный завод, где пообщался с коллективом. Отвечая на один из вопросов, он высказался о своих конкурентах на президентских выборах и выразил сомнение, что в электоральной кампании может победить женщина. Говоря о Тихановском, глава государства назвал его "шелудивым", отметил, что знает, "на чьих машинах он ездит, кто его финансирует" и "какое у него гражданство". Экс-банкиру Бабарико Лукашенко посоветовал подумать, где он будет работать после выборов. А относительно Цепкало, который раньше также работал помощником белорусского лидера, Лукашенко сообщил, что он "хитрит" и не называет настоящую причину своего увольнения.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК Белоруссии зарегистрировал 15 инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов, один претендент позднее отказался от участия в избирательной кампании. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
Избирательный участок в Минске
12 мая, 14:58
Глава Белгазпромбанка намерен участвовать в выборах президента Белоруссии
33162326
Обсудить 3
ЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродноМинскБелоруссияБрестВ мире
Рекомендуем
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
Заседание Верховной рады Украины
В Киеве собрались протестующие против изменений закона о языке
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Очередь желающих поставить подпись за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
В Минске образовались очереди желающих поддержать кандидатов в президенты
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич
Правозащитники сообщили о задержании в Минске оппозиционера Статкевича
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Пуск украинской ракеты Нептун
Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту
Президент США Дональд Трамп
США намерены признать движение "Антифа" террористической организацией
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Эксперт прокомментировал испытания украинский ракеты "Нептун"
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Рогозин оценил шутку Маска про батут
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
ЛНР обвинила Украину в подготовке провокаций против ОБСЕ
Ограничительные меры в парках из-за коронавируса
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Телеведущий Валдис Пельш
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния