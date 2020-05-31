В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска , возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Прямую трансляцию пикетов ведут некоторые СМИ, они в воскресенье проходят в ряде белорусских городов, в том числе в Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно.

Пикеты стартовали в центре Минска в полдень, однако еще до их начала люди выстроились в очереди, чтобы подписаться в поддержку выдвижения интересных им потенциальных кандидатов в президенты. Многие из собравшихся высказываются за выдвижение безработной Светланы Тихановской, которая решила принять участие в политической кампании после того, как ее супруг, белорусский блогер Сергей Тихановский, не смог зарегистрировать свою инициативную группу для выдвижения кандидатом и, соответственно, не смог сам участвовать в выборах. Тихановский значится руководителем инициативной группы своей супруги.

В пятницу блогер был задержан белорусскими правоохранителями во время пикета по сбору подписей в Гродно , также были задержаны девять его сторонников. В субботу пресс-служба МВД сообщила, что были задержаны лица, в том числе ранее судимые, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, поскольку они применили насилие в отношении сотрудников милиции с целью воспрепятствования их законной деятельности.

Также возле рынка проходят пикеты в поддержку других кандидатов - бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

Очередь из желающих подписаться за Тихановскую растянулась на сотни метров, до улицы Кульман. Также образовались очереди из желающих поддержать Цепкало и Бабарико. В основном люди приходят на пикеты в защитных масках из-за распространения коронавируса, сборщики подписей также работают в масках и перчатках. Через два часа после начала пикетов они переросли в стихийный митинг возле входа на Комаровский рынок, после чего появились несколько правоохранителей, которые предупредили, что митинг не санкционирован, и призвали присутствующих расходиться.

Ранее Лукашенко посетил Минский тракторный завод, где пообщался с коллективом. Отвечая на один из вопросов, он высказался о своих конкурентах на президентских выборах и выразил сомнение, что в электоральной кампании может победить женщина. Говоря о Тихановском, глава государства назвал его "шелудивым", отметил, что знает, "на чьих машинах он ездит, кто его финансирует" и "какое у него гражданство". Экс-банкиру Бабарико Лукашенко посоветовал подумать, где он будет работать после выборов. А относительно Цепкало, который раньше также работал помощником белорусского лидера, Лукашенко сообщил, что он "хитрит" и не называет настоящую причину своего увольнения.