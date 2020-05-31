В Оренбургской области выяснят, почему из многодетной семьи изъяли детей

УФА, 31 мая - РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области проводит проверку после изъятия детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает надзорный орган региона.
Ранее интернет-ресурс Orenburg.media опубликовал видео насильного изъятия трех маленьких детей у женщины из дома. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но, когда она начала гнать правоохранителей, малышей забрали силой, а в отношении многодетной матери применили наручники. По данным СМИ, детей изъяли из-за того, что их дом находится в аварийном состоянии.
"Прокурор Домбаровского района проводит проверку обстоятельств изъятия детей из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района. Проверка организована 25 мая по поступившим обращениям и информации, полученной в результате мониторинга сети интернет", - сообщает областная прокуратура.
Ведомство поясняет, что и.о. прокурора области поручил прокурору района дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей.
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"Кроме того, будут изучены и детально оценены все обстоятельства произошедшего, поведение родителей, социальное положение семьи, ее образ жизни, жилищные условия несовершеннолетних. Прокуратуре также предстоит сделать выводы об эффективности и достаточности работы с указанной семьей со стороны органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты все необходимые меры, направленные на защиту прав несовершеннолетних, обеспечение их безопасности и здорового развития", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Судебные приставы Оренбургской области сообщают, что не участвовали в изъятии детей. "Исполнительный документ об отобрании детей в УФССП России по Оренбургской области на исполнение не поступал, исполнительные действия судебными приставами не проводились", - сообщает на сайте ведомства пресс-служба управления ФССП по региону.
РИА Новости пока не располагает комментариями полиции и уполномоченного по правам ребенка.