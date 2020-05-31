В Оренбургской области выяснят, почему из многодетной семьи изъяли детей

"Кроме того, будут изучены и детально оценены все обстоятельства произошедшего, поведение родителей, социальное положение семьи, ее образ жизни, жилищные условия несовершеннолетних. Прокуратуре также предстоит сделать выводы об эффективности и достаточности работы с указанной семьей со стороны органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты все необходимые меры, направленные на защиту прав несовершеннолетних, обеспечение их безопасности и здорового развития", - говорится в сообщении надзорного ведомства.