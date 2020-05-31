Аэропорт Мальты возобновит работу с 1 июля

"Статистика показывает, что пандемия COVID-19 на Мальте осталась в прошлом, поэтому мы запустили процесс возвращения к полной нормальности", - заявил премьер в интервью мальтийскому радио One TV. При этом премьер отметил, что для аэропорта будут введены определенные требования к мерам безопасности.