Аэропорт Мальты возобновит работу с 1 июля

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что аэропорт страны возобновит работу с 1 июля на фоне смягчения ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, сообщает издание Malta Independent со ссылкой на интервью премьера.
"Статистика показывает, что пандемия COVID-19 на Мальте осталась в прошлом, поэтому мы запустили процесс возвращения к полной нормальности", - заявил премьер в интервью мальтийскому радио One TV. При этом премьер отметил, что для аэропорта будут введены определенные требования к мерам безопасности.
Абела также сообщил об открытии с 5 июня спортзалов, баров и других заведений.
В начале апреля сообщалось, что власти Мальты ввели режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. По последним данным, в стране выявлены более 600 случаев заболевания коронавирусом, 9 человек скончались, более 500 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф