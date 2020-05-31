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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T14:49
https://ria.ru/20200531/1572250409.html
Аэропорт Мальты возобновит работу с 1 июля
https://cdn24.img.ria.ru/images/153320/84/1533208404_0:0:3238:1822_1036x0_80_0_0_083ca061ea490c37797b96441bfc96a9.jpg
РИА Новости

Аэропорт Мальты возобновит работу с 1 июля

14:46 31.05.2020 (обновлено: 14:49 31.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку
Самолет заходит на посадку
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет заходит на посадку. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что аэропорт страны возобновит работу с 1 июля на фоне смягчения ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, сообщает издание Malta Independent со ссылкой на интервью премьера.
"Статистика показывает, что пандемия COVID-19 на Мальте осталась в прошлом, поэтому мы запустили процесс возвращения к полной нормальности", - заявил премьер в интервью мальтийскому радио One TV. При этом премьер отметил, что для аэропорта будут введены определенные требования к мерам безопасности.
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Абела также сообщил об открытии с 5 июня спортзалов, баров и других заведений.
В начале апреля сообщалось, что власти Мальты ввели режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. По последним данным, в стране выявлены более 600 случаев заболевания коронавирусом, 9 человек скончались, более 500 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МальтаВ мире
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