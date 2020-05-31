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Правозащитники сообщили о задержании в Минске оппозиционера Статкевича
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РИА Новости

Правозащитники сообщили о задержании в Минске оппозиционера Статкевича

14:45 31.05.2020 (обновлено: 15:15 31.05.2020)
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции Николай Статкевич
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в Минске, сообщил в воскресенье незарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
В воскресенье возле Комаровского рынка в центре Минска проходят массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Президентские выборы в стране назначены на 9 августа.
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"Около 12.30 его (Статкевича – ред.) задержали люди в штатском по дороге на пикет на Комаровке. Его увезли в РУВД Ленинского района Минска", - говорится в сообщении на сайте центра.
По данным "Весны", в воскресенье правоохранители задерживают оппозиционных активистов в различных городах республики. В том числе среди них сборщики подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты безработной Светланы Тихановской – супруги блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК отказал в участии в нынешней политической кампании. Как сообщает правозащитный центр, задержаны также активисты оргкомитета по созданию партии "Народная Грамада", лидером которой и является Статкевич. Точное число задержанных не приводится. РИА Новости не располагает оперативным комментарием МВД Белоруссии по этому поводу.
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Ранее Статкевич и его супруга Марина Адамович намеревались участвовать в президентских выборах текущего года, однако ЦИК не зарегистрировал инициативные группы в поддержку их выдвижения кандидатами в президенты из-за нарушения требований законодательства. Между тем "Народная Грамада" заявляла о намерении выдвинуть ряд "кандидатов протеста" для того, чтобы дать гражданам возможность легально участвовать в протестных акциях во время политической кампании.
ЦИК Белоруссии зарегистрировал 15 инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, один претендент позднее отказался от участия в избирательной кампании. Подписей нужно собрать минимум 100 тысяч. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
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