Правозащитники сообщили о задержании в Минске оппозиционера Статкевича

"Около 12.30 его (Статкевича – ред.) задержали люди в штатском по дороге на пикет на Комаровке. Его увезли в РУВД Ленинского района Минска", - говорится в сообщении на сайте центра.

Ранее Статкевич и его супруга Марина Адамович намеревались участвовать в президентских выборах текущего года, однако ЦИК не зарегистрировал инициативные группы в поддержку их выдвижения кандидатами в президенты из-за нарушения требований законодательства. Между тем "Народная Грамада" заявляла о намерении выдвинуть ряд "кандидатов протеста" для того, чтобы дать гражданам возможность легально участвовать в протестных акциях во время политической кампании.