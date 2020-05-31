В Мурманской области половодье повредило железнодорожный мост

МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Движение поездов на участке "Выходной - Кола" в Мурманской области остановлено из-за подъема уровня воды в реке Коле и повреждения железнодорожного моста, пассажиров перевозят автобусами, сообщила служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги в воскресенье.
"Восстановительные работы на перегоне "Выходной - Кола", где 30 мая было выявлено повреждение железнодорожного моста из-за подъема уровня воды в реке Кола, продолжаются. Путь закрыт для движения поездов. Перевозка пассажиров от станции Мурманск до станции Выходной и обратно организована автобусами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автобусами до станции Выходной доставлены пассажиры поездов "Мурманск - Вологда" и "Мурманск - Санкт-Петербург". На станции Выходной они пересаживаются в поезд. Пассажиры поезда "Санкт-Петербург - Мурманск" доставляются от станции Выходной до места назначения автобусами.
"Для координации работ по восстановлению движения на Октябрьской железной дороге создан оперативный штаб. Предпринимаются все необходимые меры для скорейшего устранения неисправности", - говорится в сообщении.