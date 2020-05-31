В Мурманской области половодье повредило железнодорожный мост

В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков

В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков

Отмечается, что автобусами до станции Выходной доставлены пассажиры поездов "Мурманск - Вологда" и "Мурманск - Санкт-Петербург". На станции Выходной они пересаживаются в поезд. Пассажиры поезда "Санкт-Петербург - Мурманск" доставляются от станции Выходной до места назначения автобусами.