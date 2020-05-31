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2020-05-31T14:44
https://ria.ru/20200531/1572250308.html
В Мурманской области половодье повредило железнодорожный мост
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572249977_0:228:2560:1668_1036x0_80_0_0_beb42ae173b7dd1f962fa5af16281dca.jpg
РИА Новости

В Мурманской области половодье повредило железнодорожный мост

14:44 31.05.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиИз-за интенсивного таяния снега и большой водности реки "Кола" подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной
Из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
Из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки "Кола" подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной
МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Движение поездов на участке "Выходной - Кола" в Мурманской области остановлено из-за подъема уровня воды в реке Коле и повреждения железнодорожного моста, пассажиров перевозят автобусами, сообщила служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги в воскресенье.
"Восстановительные работы на перегоне "Выходной - Кола", где 30 мая было выявлено повреждение железнодорожного моста из-за подъема уровня воды в реке Кола, продолжаются. Путь закрыт для движения поездов. Перевозка пассажиров от станции Мурманск до станции Выходной и обратно организована автобусами", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что автобусами до станции Выходной доставлены пассажиры поездов "Мурманск - Вологда" и "Мурманск - Санкт-Петербург". На станции Выходной они пересаживаются в поезд. Пассажиры поезда "Санкт-Петербург - Мурманск" доставляются от станции Выходной до места назначения автобусами.
"Для координации работ по восстановлению движения на Октябрьской железной дороге создан оперативный штаб. Предпринимаются все необходимые меры для скорейшего устранения неисправности", - говорится в сообщении.
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РЖДМурманскМурманская областьПроисшествия
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