Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Отечественные ракеты имеют значительно большую дальность, чем украинские, заявил в эфире Отечественные ракеты имеют значительно большую дальность, чем украинские, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

Ранее сообщалось, что на Украине провели испытания двух противокорабельных ракет "Нептун", которые поразили цели на расстоянии 85 и 110 километров от берега. В прошлом году экс-глава СНБО Александр Турчинов говорил, что эти комплексы якобы могут за "несколько минут" уничтожить Крымский мост. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что такие высказывания противоречат всей системе европейских ценностей, к которым "стремится" Украина.

Аналитик рассказал, что противокорабельные ракеты следует расценивать как потенциальную опасность, однако Россия готова ей противостоять.

"Придется поднимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на Черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда. Это нормальная повседневная деятельность военно-морского флота", — объяснил он.

Кроме того, Сивков напомнил, что "Нептун" — версия советской ракеты Х-35.

"Сейчас они ее переделали, чтобы могли выпускать без российских поставок на собственных предприятиях. Ракета представляет собой устаревшую версию американского "Гарпуна" по основным характеристикам", — сказал он.