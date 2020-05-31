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2020-05-31T16:18
https://ria.ru/20200531/1572250276.html
Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту
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РИА Новости

Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту

14:44 31.05.2020 (обновлено: 16:18 31.05.2020)
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© КБ "Луч"Пуск украинской ракеты "Нептун"
Пуск украинской ракеты Нептун
© КБ "Луч"
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Отечественные ракеты имеют значительно большую дальность, чем украинские, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Ранее сообщалось, что на Украине провели испытания двух противокорабельных ракет "Нептун", которые поразили цели на расстоянии 85 и 110 километров от берега. В прошлом году экс-глава СНБО Александр Турчинов говорил, что эти комплексы якобы могут за "несколько минут" уничтожить Крымский мост. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что такие высказывания противоречат всей системе европейских ценностей, к которым "стремится" Украина.
Крымский мост
17 мая 2018, 17:04
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Аналитик рассказал, что противокорабельные ракеты следует расценивать как потенциальную опасность, однако Россия готова ей противостоять.
"Придется поднимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на Черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда. Это нормальная повседневная деятельность военно-морского флота", — объяснил он.
Кроме того, Сивков напомнил, что "Нептун" — версия советской ракеты Х-35.
"Сейчас они ее переделали, чтобы могли выпускать без российских поставок на собственных предприятиях. Ракета представляет собой устаревшую версию американского "Гарпуна" по основным характеристикам", — сказал он.
При этом у России сейчас есть оружие, имеющее дальность примерно в два — два с половиной раза больше, чем у украинских ракет, заключил Сивков.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
10 апреля, 10:41
В Крыму прокомментировали испытания крылатой ракеты на Украине
2888048416
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РоссияУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А вот в отношении Турчинова, высказавшего возможность поражения Крымского моста, должно быть возбуждено уголовное дело по признакам подстрекательства к терроризму. И выдать ордер на международный розыск.
31 мая, 15:23
Igor Kuznetcov
11110002
Самоубийца только попытается атаковать гражданское сооружение. Это будет государственный теракт. И даже в це европе не смогут такое проглотить.
31 мая, 15:21
Igor Kuznetcov
9411003
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