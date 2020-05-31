Мишустин утвердил правила выплат за волонтерскую деятельность в пандемию

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Волонтеры, принявшие на проживание инвалидов и детей в период пандемии коронавируса, получат спецвыплаты размером 12 тысяч 130 рублей за каждого человека ежемесячно, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Выплаты получат волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработники и люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки.
"Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе, под временную опеку инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12130 за каждого человека, которому оказывается помощь", - говорится в сообщении.
Выплаты планируется реализовать через пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.
Постановление о правилах оказания финансовой поддержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Поддержать людей, которые в условиях распространения новой коронавирусной инфекции взяли на себя заботу о гражданах, оставшихся без помощи и опеки, поручил президент России Владимир Путин. На специальные выплаты из резервного фонда правительства выделяется более 145 миллионов рублей.
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