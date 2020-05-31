Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T14:43
https://ria.ru/20200531/1572250241.html
Мишустин утвердил правила выплат за волонтерскую деятельность в пандемию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571686474_0:132:3023:1832_1036x0_80_0_0_2e9b10bf9107aba90c38cfc61a7a3dfd.jpg
РИА Новости

Мишустин утвердил правила выплат за волонтерскую деятельность в пандемию

14:43 31.05.2020
5169
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Волонтеры, принявшие на проживание инвалидов и детей в период пандемии коронавируса, получат спецвыплаты размером 12 тысяч 130 рублей за каждого человека ежемесячно, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Выплаты получат волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработники и люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки.
Волонтер в защитном костюме
14 мая, 09:13Распространение нового коронавируса
Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами
"Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе, под временную опеку инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12130 за каждого человека, которому оказывается помощь", - говорится в сообщении.
Выплаты планируется реализовать через пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.
Постановление о правилах оказания финансовой поддержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Поддержать людей, которые в условиях распространения новой коронавирусной инфекции взяли на себя заботу о гражданах, оставшихся без помощи и опеки, поручил президент России Владимир Путин. На специальные выплаты из резервного фонда правительства выделяется более 145 миллионов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
11120717
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
А разве волонтёрство подразумевает оплату? Это же добровольная безвозмездная помощь нуждающимся!?
31 мая, 15:23
Artur Tsarev
3310010
Рекомендуем
Мальчик, брошенный своей матерью, в отделении полиции в Волгограде
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
Ограничительные меры в парках из-за коронавируса
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Клинт Иствуд на церемонии вручения премии Оскар, 1993 год
И да, я на коне. Самому знаменитому ковбою Клинту Иствуду — 90
Певец Григорий Лепс
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
В Московской области разрешили посещать храмы РПЦ
Активисты в масках с изображением коронавируса во время акции в Сеуле, Южная Корея
Корейские эксперты рассказали, как избежать новой сильной волны COVID-19
В метро
Дептранс рассказал, как москвичам продлить проездной после 14 июня
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Рогозин оценил шутку Маска про батут
Пуск украинской ракеты Нептун
Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Шприц для инъекций
Семья девочки со СМА из Калининграда собрала 162 млн рублей на лекарство
Красная площадь в Москве
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Прокуратура
В Оренбургской области выяснят, почему из многодетной семьи изъяли детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния