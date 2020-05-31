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2020-05-31T16:31
https://ria.ru/20200531/1572250143.html
Кравчук рассказал, сколько Киев потерял при отказе от ядерного оружия
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РИА Новости

Кравчук рассказал, сколько Киев потерял при отказе от ядерного оружия

14:40 31.05.2020 (обновлено: 16:31 31.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Компенсация Украины после подписания Будапештского меморандума могла составить около 250 миллиардов долларов, заявил первый президент страны Леонид Кравчук в интервью Gordon.ua.
"Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах 250 миллиардов долларов", — заявил бывший украинский лидер.
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Он признался, что прямого разговора о компенсации этой суммы не было. Кравчук добавил, что у Украины было около 46 твердотопливных ядерных боеголовок, остальные были на жидком топливе. Последнее представляло собой серьезную угрозу для экологии.
"Мне химики говорили, что, если оно разольется где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения", — рассказал экс-глава государства.
Кравчук также отметил, что все ракеты, базировавшиеся на Украине, были направлены на США.
Украина отказалась от ядерного оружия после подписания 4 декабря 1994 года Будапештского меморандума, который гарантировал стране территориальную целостность. Также документ подписали США, Великобритания и Россия.
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