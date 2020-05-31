Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T14:29
https://ria.ru/20200531/1572249754.html
В Псковскую область доставили средства индивидуальной защиты из Москвы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8951d5b6591b973fbd5cf08a66249611.jpg
РИА Новости

В Псковскую область доставили средства индивидуальной защиты из Москвы

14:29 31.05.2020
283
© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер в противоэпидемическом костюме
Фельдшер в противоэпидемическом костюме
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер в противоэпидемическом костюме. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Защитные костюмы, маски и лекарственные препараты доставлены в Псковскую область из Москвы после того, как власти региона попросили руководство страны помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает в воскресенье областной оперштаб.
"Утром 31 мая на восьми грузовиках были доставлены 100 тысяч защитных костюмов, 3 миллиона одноразовых масок и 40 тысяч упаковок препаратов. В их числе современные антибиотики и противовирусные средства, которые доказали свою эффективность в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении со ссылкой на Псковское агентство информации.
Медицинские работники
30 мая, 11:02Распространение нового коронавируса
Московские врачи выехали в Псковскую область для помощи в борьбе с COVID
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи региону квалифицированными специалистами и специализированным медицинским оборудованием.
Как уточняется на официальном портале региона, в субботу из Москвы прибыла бригада из семи опытных медицинских специалистов. Предполагается, что они пробудут в Псковской области около двух недель.
Михаил Ведерников
29 мая, 15:01Распространение нового коронавируса
В Псковской области смягчат ограничения по коронавирусу
"Мы приехали поделиться опытом, который накоплен у нас в разных клиниках — в нашей группе представлены специалисты из разных учреждений, которые в настоящее время борются с коронавирусной инфекцией, в том числе врач-реаниматолог", - сказал глава специализированной бригады московских медиков, врач-хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Олег Черныш, чьи слова приводят региональные власти.
По данным оперштаба региона, на воскресенье в Псковской области подтверждены 887 случаев коронавирусной инфекции против 815 в субботу. Выздоровели 343 человека, 10 – скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
300001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковВладимир ПутинМоскваПсковская областьОбщество
Рекомендуем
Ялта
В Крыму 40 отелей и санаториев заявили о желании начать работу
Машина скорой медицинской помощи
В Псковской области выявили два очага коронавируса
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Число заболевших COVID-19 в волгоградском интернате выросло до 165
Флаг развевается над замком в Омане
В Омане число случаев COVID-19 превысило тысячу
Медик у машины скорой помощи
В КЧР медики скорой получат дополнительные выплаты после жалоб
Самолет заходит на посадку
Аэропорт Мальты возобновит работу с 1 июля
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
Последствия поджога объектов культурного наследия в Новой Ладоге
СК назвал версии возгорания исторических зданий в Ленинградской области
Из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной
В Мурманской области половодье повредило железнодорожный мост
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
СПЧ продолжит консультировать россиян за рубежом в период пандемии
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии разрешат прогулки гражданам, с марта соблюдающим самоизоляцию
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах
Бельгия
В Бельгии выявили 195 новых случаев коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Песков: решение о выплате на детей от 3 до 16 лет было инициативой Путина
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич
Правозащитники сообщили о задержании в Минске оппозиционера Статкевича
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния