В Псковскую область доставили средства индивидуальной защиты из Москвы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Защитные костюмы, маски и лекарственные препараты доставлены в Псковскую область из Москвы после того, как власти региона попросили руководство страны помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает в воскресенье областной оперштаб.
"Утром 31 мая на восьми грузовиках были доставлены 100 тысяч защитных костюмов, 3 миллиона одноразовых масок и 40 тысяч упаковок препаратов. В их числе современные антибиотики и противовирусные средства, которые доказали свою эффективность в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении со ссылкой на Псковское агентство информации.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи региону квалифицированными специалистами и специализированным медицинским оборудованием.
Как уточняется на официальном портале региона, в субботу из Москвы прибыла бригада из семи опытных медицинских специалистов. Предполагается, что они пробудут в Псковской области около двух недель.
"Мы приехали поделиться опытом, который накоплен у нас в разных клиниках — в нашей группе представлены специалисты из разных учреждений, которые в настоящее время борются с коронавирусной инфекцией, в том числе врач-реаниматолог", - сказал глава специализированной бригады московских медиков, врач-хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Олег Черныш, чьи слова приводят региональные власти.
По данным оперштаба региона, на воскресенье в Псковской области подтверждены 887 случаев коронавирусной инфекции против 815 в субботу. Выздоровели 343 человека, 10 – скончались.
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