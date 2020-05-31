В Крыму 40 отелей и санаториев заявили о желании начать работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Уведомления о начале работы при выполнении строгих требований Уведомления о начале работы при выполнении строгих требований Роспотребнадзора готовы подать 40 крупных отелей, санаториев и пансионатов Крыма, сообщил РИА Новости глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк

Власти Крыма 27 мая обратились в правительство РФ с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе объектов туристической отрасли. В частности – отменить условия об обязательном тестировании на COVID-19 туристов и сотрудников отелей, о соблюдении дистанции на пляжах и требование о работе отеля как обсерватора при выявлении зараженного.

"Желание открываться подтвердили 40 объектов – это на сегодняшний день. Сейчас начнутся проверки и будем понимать – кто готов на сегодня выполнить далеко не простые требования Роспотребнадзора", - сказал Черняк, отметив, что речь идет о крупных объектах туристической отрасли полуострова, прежде всего имеющих медицинские лицензии.

Он добавил, что уведомления отелей и санаториев будут поданы с 1 июня, в случае выполнения санитарно-эпидемиологических требований они смогут начать работу с 15 июня.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма смогут начать работу с 15 июня, но только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Подготовку к открытию отели, санатории и пансионаты, готовые к выполнению санитарных требований, могут начать с 1 июня.

Десять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за 30 мая, общие число инфицированных за все время достигло 385, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов. Выздоровели за весь период - 229 человек.