В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

Ранее сообщалось о 16 пациентах с коронавирусом, умерших в больницах республики.

По его данным, всего в Удмуртии зарегистрированы 682 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, в 101 населенном пункте, расположенном на территории 30 муниципальных образований.