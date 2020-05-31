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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T14:24
https://ria.ru/20200531/1572249585.html
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

14:24 31.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
УФА, 31 мая - РИА Новости. Два жителя Удмуртии с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в больнице, число жертв вируса достигло 18, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Ранее сообщалось о 16 пациентах с коронавирусом, умерших в больницах республики.
"На утро 31 мая диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, 7 жителей Алнашского района, 2 жителей Можгинского района, 1 жителя Воткинского района. В числе заболевших 3 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет, один медицинский работник и одна беременная женщина. К сожалению, скончались еще 2 пациента - мужчина 65 лет и 44 года из Ижевска и Ярского района", - сообщил Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его данным, всего в Удмуртии зарегистрированы 682 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, в 101 населенном пункте, расположенном на территории 30 муниципальных образований.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Алнашский районМожгаМожгинский районИжевскОбщество
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