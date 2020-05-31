В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

УФА, 31 мая - РИА Новости. Два жителя Удмуртии с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в больнице, число жертв вируса достигло 18, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Ранее сообщалось о 16 пациентах с коронавирусом, умерших в больницах республики.
"На утро 31 мая диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, 7 жителей Алнашского района, 2 жителей Можгинского района, 1 жителя Воткинского района. В числе заболевших 3 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет, один медицинский работник и одна беременная женщина. К сожалению, скончались еще 2 пациента - мужчина 65 лет и 44 года из Ижевска и Ярского района", - сообщил Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его данным, всего в Удмуртии зарегистрированы 682 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, в 101 населенном пункте, расположенном на территории 30 муниципальных образований.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.