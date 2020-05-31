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2020-05-31T14:23
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Массовые беспорядки в США: протесты, грабежи, стычки с полицией
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РИА Новости
Массовые беспорядки в США: протесты, грабежи, стычки с полицией
Протестующие в Миннеаполисе игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа. В городе проходят акции протеста, люди бьют стекла, грабят магазины и поджигают машины. Беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции вспыхнули во многих городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Портлэнде, Остине и других.
2020-05-31T14:24
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=26204476&type=mp4
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PT1M34S

Массовые беспорядки в США: протесты, грабежи, стычки с полицией

14:24 31.05.2020
1908
Протестующие в Миннеаполисе игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа. В городе проходят акции протеста, люди бьют стекла, грабят магазины и поджигают машины. Беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции вспыхнули во многих городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Портлэнде, Остине и других.
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