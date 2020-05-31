Число заболевших COVID-19 в волгоградском интернате выросло до 165

ВОЛГОГРАД, 31 мая – РИА Новости. Количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области выросло на 25 человек - до 165, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате, диагноз был подтвержден у 140 человек, в том числе сотрудников, все они госпитализированы. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Это второй интернат с очагом COVID-19 в регионе - о вспышке коронавируса в Жирновском психоневрологическом интернате облздрав сообщал 22 мая.
По информации оперштаба, на 31 мая в Волгоградской области зарегистрировано 3026 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 158 за последние сутки. Выписаны 1023 человек, 19 скончались.
"За последние сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 25 клиентов психоневрологического интерната в Урюпинском районе. Всего больных из интерната 165", - сообщили РИА Новости в опершатабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.