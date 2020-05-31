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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T14:25
https://ria.ru/20200531/1572249452.html
Число заболевших COVID-19 в волгоградском интернате выросло до 165
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5d2ba55eee506508d5ffe272224de033.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в волгоградском интернате выросло до 165

14:22 31.05.2020 (обновлено: 14:25 31.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 31 мая – РИА Новости. Количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области выросло на 25 человек - до 165, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате, диагноз был подтвержден у 140 человек, в том числе сотрудников, все они госпитализированы. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Это второй интернат с очагом COVID-19 в регионе - о вспышке коронавируса в Жирновском психоневрологическом интернате облздрав сообщал 22 мая.
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По информации оперштаба, на 31 мая в Волгоградской области зарегистрировано 3026 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 158 за последние сутки. Выписаны 1023 человек, 19 скончались.
"За последние сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 25 клиентов психоневрологического интерната в Урюпинском районе. Всего больных из интерната 165", - сообщили РИА Новости в опершатабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Волгоградская областьОбщество
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