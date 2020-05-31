Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Проверять, как соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора в кинотеатрах, и наказывать кого-то за нарушение пока не планируется, это именно рекомендация, как людям безопасно сходить в кино, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее Роспотребнадзор совместно с министерством культуры разработал рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах, в частности, предлагается соблюдать дистанцию между посетителями, минимизировать контакты, носить маски и следить за интервалами между сеансами.
"Это рекомендации, и сказать, что мы будем кого-то проверять и за это наказывать, пока это не предполагается. Мы говорим о том, как должна быть организована работа кинотеатра, говорим людям о том, как им безопасно находиться в кинотеатре", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
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