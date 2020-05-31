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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T14:20
https://ria.ru/20200531/1572249413.html
Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569203669_0:123:3203:1925_1036x0_80_0_0_85d7a2fa794c9db71c20f73a3b6e5b0b.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах

14:20 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКиноцентр "Октябрь" приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Проверять, как соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора в кинотеатрах, и наказывать кого-то за нарушение пока не планируется, это именно рекомендация, как людям безопасно сходить в кино, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее Роспотребнадзор совместно с министерством культуры разработал рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах, в частности, предлагается соблюдать дистанцию между посетителями, минимизировать контакты, носить маски и следить за интервалами между сеансами.
"Это рекомендации, и сказать, что мы будем кого-то проверять и за это наказывать, пока это не предполагается. Мы говорим о том, как должна быть организована работа кинотеатра, говорим людям о том, как им безопасно находиться в кинотеатре", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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