Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах

Ранее Роспотребнадзор совместно с министерством культуры разработал рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах, в частности, предлагается соблюдать дистанцию между посетителями, минимизировать контакты, носить маски и следить за интервалами между сеансами.