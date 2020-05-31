Социальное дистанцирование станет обязательным в самолетах

На вопрос, обязан ли в таком случае аэропорт организовать несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров, если это потребуется для соблюдения дистанции, руководитель ведомства ответила утвердительно. По ее словам, в противном случае воздушная гавань "не выполнит свои обязательства".