Социальное дистанцирование станет обязательным в самолетах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Социальное дистанцирование будет обязательным при посадке в самолет и на протяжении всего полета, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Здесь тоже определенное регулирование предполагает, что дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении в самолете и на выходе, не должна меняться. Должно быть социальное дистанцирование, на этом этапе нашей жизни это обязательное условие", — сказала он в эфире телеканала "Россия 1".
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На вопрос, обязан ли в таком случае аэропорт организовать несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров, если это потребуется для соблюдения дистанции, руководитель ведомства ответила утвердительно. По ее словам, в противном случае воздушная гавань "не выполнит свои обязательства".
Пандемия COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в 85 российских регионах превысило 405 тысяч человек. Более 4,6 тысячи пациентов скончались, 171 тысяча вылечились. В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,8 миллиона человек, почти 365 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные ограничения, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.