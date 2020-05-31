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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T15:20
https://ria.ru/20200531/1572249275.html
Социальное дистанцирование станет обязательным в самолетах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568472352_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_12a45d0302ed593da2573eef93982d83.jpg
РИА Новости

Социальное дистанцирование станет обязательным в самолетах

14:17 31.05.2020 (обновлено: 15:20 31.05.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСтюардесса в салоне самолета
Стюардесса в салоне самолета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Стюардесса в салоне самолета. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Социальное дистанцирование будет обязательным при посадке в самолет и на протяжении всего полета, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Здесь тоже определенное регулирование предполагает, что дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении в самолете и на выходе, не должна меняться. Должно быть социальное дистанцирование, на этом этапе нашей жизни это обязательное условие", — сказала он в эфире телеканала "Россия 1".
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На вопрос, обязан ли в таком случае аэропорт организовать несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров, если это потребуется для соблюдения дистанции, руководитель ведомства ответила утвердительно. По ее словам, в противном случае воздушная гавань "не выполнит свои обязательства".

Пандемия COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в 85 российских регионах превысило 405 тысяч человек. Более 4,6 тысячи пациентов скончались, 171 тысяча вылечились. В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,8 миллиона человек, почти 365 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные ограничения, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Она сама болеет что ли, даже в маршрутках никто этот бред не соблюдает, все как сидели рядом, так и сидят, так неужели авиаперевозчики будут рассаживать людей в шахматном порядке?! И это при том, что пространство замкнутое, с общим контуром вентиляции, поесть/попить, туалет, да и при таком раскладе сколько будут стоить билеты, которые и так ни разу не дешёвые, ввп точно уже этот маразм с короновирусом не контролирует, раньше был один бордюроукладчик на креативе, с прогулками по очереди для каждой многоквартирной камеры, теперь ещё попова появилась, видимо понравилось на тестах зарабатывать
31 мая, 15:42
AAAlber Alber
46502014
Г-жа Попова с каждым днём делает заявления, всё более и более противоречащие её же требованиям по социальному дистанционированию. Неужели и в защите здоровья граждан уже всё обещано и поделено?
31 мая, 14:54
Владимир Белогорский
30201010
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