В Бельгии выявили 195 новых случаев коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бельгии за последние сутки составило 195 человек против 125 накануне, всего с начала вспышки в середине марта заразились 58 381 человек, постепенное замедление распространения заболевания продолжается, сообщили в субботу в кризисном центре министерства здравоохранения страны.

"Новые заражения продолжают диагностироваться на нашей территории, но есть тенденция на их уменьшение", - заявил центр в своем сообщении.

Госпитализированы 40 пациентов (против 29 накануне), в реанимации находятся 168 человека (в субботу сообщалось о 173). Выписались 118 выздоровевших, накануне из было 87 человека.

За сутки скончались 14 человек против 23 накануне с диагнозом или подозрением на коронавирус. Всего с начала эпидемии, 15 марта, зафиксировано 9467 летальных исхода с диагнозом или подозрением на COVID-19.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.