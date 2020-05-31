Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T14:16
https://ria.ru/20200531/1572249234.html
В Бельгии выявили 195 новых случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572179989_0:137:3072:1865_1036x0_80_0_0_95017cd6f4ccbcbafc073e02d2e7b5c0.jpg
РИА Новости

В Бельгии выявили 195 новых случаев коронавируса

14:16 31.05.2020
285
© AP Photo / Francisco SecoБельгия
Бельгия
© AP Photo / Francisco Seco
Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бельгии за последние сутки составило 195 человек против 125 накануне, всего с начала вспышки в середине марта заразились 58 381 человек, постепенное замедление распространения заболевания продолжается, сообщили в субботу в кризисном центре министерства здравоохранения страны.
"Новые заражения продолжают диагностироваться на нашей территории, но есть тенденция на их уменьшение", - заявил центр в своем сообщении.
Города мира. Брюссель
30 мая, 05:36Распространение нового коронавируса
В Бельгии назвали условия для открытия ресторанов и кафе
Госпитализированы 40 пациентов (против 29 накануне), в реанимации находятся 168 человека (в субботу сообщалось о 173). Выписались 118 выздоровевших, накануне из было 87 человека.
За сутки скончались 14 человек против 23 накануне с диагнозом или подозрением на коронавирус. Всего с начала эпидемии, 15 марта, зафиксировано 9467 летальных исхода с диагнозом или подозрением на COVID-19.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БельгияВ мире
Рекомендуем
Люди гуляют по главной торговой улице Рю Нев в центре Брюсселя. 16 мая 2020 год
В Бельгии выявили 125 новых случаев коронавируса
Города мира. Брюссель
В Бельгии назвали условия для открытия ресторанов и кафе
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
Флаг развевается над замком в Омане
В Омане число случаев COVID-19 превысило тысячу
Тест на коронавирус
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 58 061
Амстердам
В Нидерландах за сутки пять человек умерли от COVID-19
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 42 556
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
В Испании за сутки выявили менее 100 случаев коронавируса
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
В Британии число жертв коронавируса выросло на 113 человек
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Число заболевших COVID-19 в волгоградском интернате выросло до 165
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах
Узбекистан
В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 15
Медик у машины скорой помощи
В КЧР медики скорой получат дополнительные выплаты после жалоб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния