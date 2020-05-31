Протестующие заблокировали проезд через КПП на границе Украины с Венгрией

"С утра 31 мая водители транспортных средств делают невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы. Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В связи с возникшей ситуацией движение через КПП временно приостановлено.
Причиной конфликта стал отказ некоторых водителей декларировать посылки и товары, которые они провозят через границу, об этом сообщило украинское издание Mukachevo.net.
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