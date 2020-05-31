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Протестующие заблокировали проезд через КПП на границе Украины с Венгрией
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РИА Новости

Протестующие заблокировали проезд через КПП на границе Украины с Венгрией

14:14 31.05.2020 (обновлено: 22:31 31.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗона контроля Государственной пограничной службой Украины
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
© РИА Новости / Стрингер
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины. Архивное фото
КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Группа протестующих перекрыла движение через контрольно-пропускной пункт Тиса, который находится на границе между Украиной и Венгрией, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"С утра 31 мая водители транспортных средств делают невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы. Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с возникшей ситуацией движение через КПП временно приостановлено.
Причиной конфликта стал отказ некоторых водителей декларировать посылки и товары, которые они провозят через границу, об этом сообщило украинское издание Mukachevo.net.
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