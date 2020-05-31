Протестующие заблокировали проезд через КПП на границе Украины с Венгрией

"С утра 31 мая водители транспортных средств делают невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы. Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины", — говорится в сообщении на сайте ведомства.