Песков: решение о выплате на детей от 3 до 16 лет было инициативой Путина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Решение о дополнительных выплатах на детей от 3 до 16 лет было инициативой президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это президентская инициатива", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, чьей была идея о выплатах детям.
Песков пояснил, что целью такого решения была помощь тем, кто "помогает демографии", и помощь тем, кто остался без работы.
"Это семьи с детьми, это то, что приветствуется и так необходимо нашей стране", - добавил Песков.
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