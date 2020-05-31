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2020-05-31T14:13
https://ria.ru/20200531/1572249102.html
Песков: решение о выплате на детей от 3 до 16 лет было инициативой Путина
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РИА Новости

Песков: решение о выплате на детей от 3 до 16 лет было инициативой Путина

14:13 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Решение о дополнительных выплатах на детей от 3 до 16 лет было инициативой президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это президентская инициатива", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, чьей была идея о выплатах детям.

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Песков пояснил, что целью такого решения была помощь тем, кто "помогает демографии", и помощь тем, кто остался без работы.
"Это семьи с детьми, это то, что приветствуется и так необходимо нашей стране", - добавил Песков.
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