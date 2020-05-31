Песков: решение о выплате на детей от 3 до 16 лет было инициативой Путина

"Это президентская инициатива", - сказал Песков в эфире программы " Москва. Кремль. Путин " на телеканале " Россия 1 ", отвечая на вопрос, чьей была идея о выплатах детям.

Песков пояснил, что целью такого решения была помощь тем, кто "помогает демографии", и помощь тем, кто остался без работы.