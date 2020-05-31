Папа римский впервые за три месяца обратился к верующим из окна дворца

ВАТИКАН, 31 мая - РИА Новости, Сергей Старцев. Впервые с начала марта, когда в Ватикане были введены чрезвычайные меры в связи с пандемией COVID-19, папа Римский Франциск в полдень прочитал воскресную молитву и обратился к верующим с традиционной проповедью из окна Апостольского дворца в Ватикане

В последний раз папа Франциск совершил эту традиционную церемонию в воскресенье 1 марта. Уже неделю спустя он впервые обратился к католикам через прямую трансляцию в интернете, которую осуществлял из папской библиотеки информационный портал Святого престола Vatican News.

Тогда сам понтифик охарактеризовал эту ситуацию как "несколько странную" и даже назвал себя "заключенным в библиотеке". Тем не менее, 8 марта он все-таки на несколько мгновений появился в окне Апостольского дворца, чтобы поприветствовать и благословить верующих, собравшихся на площади Святого Петра. Вновь католики увидели папское благословение из окна дворца только 24 мая, но и неделю назад понтифик свое обращение сделал через онлайн-трансляцию из папской библиотеки.

Свое первое после трехмесячного перерыва обращение к верующим из окна Апостольского дворца папа Франциск начал словами: "Дорогие братья и сестры! Добрый день! Сегодня площадь опять открыта и мы можем вернуться. Это радость".

Понтифик уделил большое внимание празднику Пятидесятницы, который отмечает в воскресенье Римско-католическая церковь. Утром он в присутствии немногочисленных верующих отслужил мессу в Соборе Святого Петра по случаю этого великого праздника, который посвящен сошествию Святого духа на апостолов.

После прочтения молитвы "Царица Небесная" папа Франциск напомнил о том, что семь месяцев назад в Ватикане завершился Синод епископов Римско-католической церкви по проблемам Амазонии. Он подчеркнул, что страны этого региона переносят сейчас трудные испытания в связи с пандемией коронавируса, там много зараженных и жертв, в том числе, среди коренного населения.

"Молюсь за самых бедных и беззащитных этого дорогого региона, но также за таких людей во всем мире и обращаюсь с призывом, чтобы ни для кого не было недостатка в медицинской помощи. Надо лечить людей, а не экономить средства. Надо лечить людей, они важнее экономики", - сказал папа Римский.

Он призвал проявлять солидарность в отношении больных и поблагодарил всех, кто осуществляет заботу о ближних во время пандемии.

Папа Франциск предложил также вознести особую молитву за врачей, санитаров, волонтеров, всех медицинских работников, которые отдали свои жизни, спасая людей от коронавируса.

В заключение он пожелал верующим хорошего воскресения Пятидесятницы и отметил необходимость "света и силы Святого духа" для церкви и всего мира.

"В этом нуждается вся человеческая семья, чтобы выйти из этого кризиса более единой и уже не разделенной. Из этого кризиса нельзя выйти такими, как прежде. Давайте выйдем из него лучшими", - подытожил он.

Несколько десятков верующих и паломников, собравшихся на главной площади Ватикана, аплодисментами приветствовали папу Римского. Все пришедшие в это воскресенье в Ватикан при входе на площадь Святого Петра прошли проверку при помощи специальных термосканеров, а в ходе папской молитвы и проповеди соблюдали социальную дистанцию.

Власти Ватикана 10 марта приняли ряд чрезвычайных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в частности, закрыли для туристов и экскурсий Собор Святого Петра и площадь перед ним. Утром 18 мая мессой в Ватиканской базилике, посвященной 100-летию со дня рождения святого папы Иоанна Павла II, Франциск возобновил богослужения с участием верующих в главном католическом храме мира. Вскоре после этого доступ верующих в собор и на площадь был вновь разрешен.