В Красногорске продолжают устранять очаги подтоплений

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Аварийно-спасательные бригады продолжают ликвидировать зоны подтоплений, образовавшиеся в Красногорске из-за сильного дождя, сейчас в работах задействованы 256 человек и 51 единица техники, рассказала глава города Эльмира Хаймурзина в своём Instagram-аккаунте.
"Без остановок работают аварийные бригады Красногорской городской службы, Водоканала, МЧС, дорожников, областной Аварийно-спасательной службы - 256 человек и 51 единица техники", - написала Хаймурзина.
В настоящее время ведётся расчистка моста в СНТ "Речное", плотины в Козино, также откачивается вода в Опалихе, добавила мэр.
Накануне пресс-служба администрации Красногорска рассказала РИА Новости, что в городе выявили 24 крупных зоны подтоплений.