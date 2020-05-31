В Красногорске продолжают устранять очаги подтоплений

"Без остановок работают аварийные бригады Красногорской городской службы, Водоканала, МЧС, дорожников, областной Аварийно-спасательной службы - 256 человек и 51 единица техники", - написала Хаймурзина.

Прокуратура займется жалобами на прорыв канализации в Красногорске

Прокуратура займется жалобами на прорыв канализации в Красногорске

В настоящее время ведётся расчистка моста в СНТ "Речное", плотины в Козино, также откачивается вода в Опалихе, добавила мэр.