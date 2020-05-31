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В Красногорске продолжают устранять очаги подтоплений
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РИА Новости

В Красногорске продолжают устранять очаги подтоплений

13:54 31.05.2020
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© Фото : Администрация городского округа Красногорск Московской областиСотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
Сотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
© Фото : Администрация городского округа Красногорск Московской области
Сотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Аварийно-спасательные бригады продолжают ликвидировать зоны подтоплений, образовавшиеся в Красногорске из-за сильного дождя, сейчас в работах задействованы 256 человек и 51 единица техники, рассказала глава города Эльмира Хаймурзина в своём Instagram-аккаунте.
"Без остановок работают аварийные бригады Красногорской городской службы, Водоканала, МЧС, дорожников, областной Аварийно-спасательной службы - 256 человек и 51 единица техники", - написала Хаймурзина.
Кадры подтопленных районов в подмосковном Красногорске
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В настоящее время ведётся расчистка моста в СНТ "Речное", плотины в Козино, также откачивается вода в Опалихе, добавила мэр.
Накануне пресс-служба администрации Красногорска рассказала РИА Новости, что в городе выявили 24 крупных зоны подтоплений.
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Эльмира ХаймурзинаКрасногорскОбщество
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