На Сицилии ссора между соседями закончилась стрельбой из арбалета

РИМ, 31 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские полицейские взяли штурмом квартиру сицилийского пенсионера, который в ходе ссоры с соседом ранил того из арбалета.
Эпизод произошёл в провинции Рагуза в городке Витторио. Местный житель 68 лет, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, поругался с соседом по дому и в пылу ссоры сходил за арбалетом и выстрелил в обидчика. Как отмечает в сообщении местное полицейское управление, отношения между ними не отличались теплотой.
Жители дома вызвали полицию, которой пришлось выламывать дверь в квартиру буяна. Дома у него обнаружили приличный арсенал из двух арбалетов, сабли, нескольких дубинок и двух пистолетов, которые, впрочем, оказались муляжами.
Оба участника ссоры оказались в больнице. Пострадавший от арбалетного болта не перенёс значительных травм и должен поправиться за 10 дней. Пожилой хулиган получил несколько ударов по голове от предметов, которые в попытке защититься от него бросали соседи. Против него открыто расследование по статьям о преследовании, нанесении телесных повреждений и сопротивлении должностному лицу.