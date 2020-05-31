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2020-05-31T13:52
https://ria.ru/20200531/1572248455.html
На Сицилии ссора между соседями закончилась стрельбой из арбалета
https://cdn24.img.ria.ru/images/149801/58/1498015878_0:214:4104:2523_1036x0_80_0_0_04fb88c6fdfd0b4570ff6721012df1fa.jpg
РИА Новости

На Сицилии ссора между соседями закончилась стрельбой из арбалета

13:52 31.05.2020
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© Fotolia / bondvitАрбалет
Арбалет
© Fotolia / bondvit
Арбалет. Архивное фото
РИМ, 31 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские полицейские взяли штурмом квартиру сицилийского пенсионера, который в ходе ссоры с соседом ранил того из арбалета.
Эпизод произошёл в провинции Рагуза в городке Витторио. Местный житель 68 лет, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, поругался с соседом по дому и в пылу ссоры сходил за арбалетом и выстрелил в обидчика. Как отмечает в сообщении местное полицейское управление, отношения между ними не отличались теплотой.
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Жители дома вызвали полицию, которой пришлось выламывать дверь в квартиру буяна. Дома у него обнаружили приличный арсенал из двух арбалетов, сабли, нескольких дубинок и двух пистолетов, которые, впрочем, оказались муляжами.
Оба участника ссоры оказались в больнице. Пострадавший от арбалетного болта не перенёс значительных травм и должен поправиться за 10 дней. Пожилой хулиган получил несколько ударов по голове от предметов, которые в попытке защититься от него бросали соседи. Против него открыто расследование по статьям о преследовании, нанесении телесных повреждений и сопротивлении должностному лицу.
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СицилияИталияВ мире
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