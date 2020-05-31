На Сицилии ссора между соседями закончилась стрельбой из арбалета

РИМ, 31 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские полицейские взяли штурмом квартиру Итальянские полицейские взяли штурмом квартиру сицилийского пенсионера, который в ходе ссоры с соседом ранил того из арбалета.

Эпизод произошёл в провинции Рагуза в городке Витторио. Местный житель 68 лет, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, поругался с соседом по дому и в пылу ссоры сходил за арбалетом и выстрелил в обидчика. Как отмечает в сообщении местное полицейское управление, отношения между ними не отличались теплотой.

Жители дома вызвали полицию, которой пришлось выламывать дверь в квартиру буяна. Дома у него обнаружили приличный арсенал из двух арбалетов, сабли, нескольких дубинок и двух пистолетов, которые, впрочем, оказались муляжами.