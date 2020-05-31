В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У Пескова спросили, означает ли объявление дат Парада Победы, акции "Бессмертный полк", что РФ движется и к объявлению даты голосования по Конституции.
"Это решение, которое принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные от ученых, специалистов профильных ведомств. Вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".