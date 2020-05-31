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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-31T15:34
https://ria.ru/20200531/1572248285.html
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403253_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bc7ee562f124583f4dec87ef2578cea7.jpg
РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

13:48 31.05.2020 (обновлено: 15:34 31.05.2020)
9000
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У Пескова спросили, означает ли объявление дат Парада Победы, акции "Бессмертный полк", что РФ движется и к объявлению даты голосования по Конституции.

"Это решение, которое принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные от ученых, специалистов профильных ведомств. Вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Такое ощущение что он назовет дату уже после голосования и поблагодарит всех проголосовавших через госуслуги, а сам сервис голосования и архив по нему будет недоступен еще несколько месяцев "по техническим причинам"
31 мая, 15:09
Сергей Семенов
1540024
Когда Песков показывает фото с бородой--то он добрый и культурный! А как начинает работать ,то очень неуважительно отвечает,всегда хитро и осторожно...
31 мая, 15:54
Ирина Шустрова
610112
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