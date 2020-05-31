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2020-05-31T14:06
https://ria.ru/20200531/1572248173.html
Путин продолжит проводить совещания в дистанционном режиме
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571735742_0:117:3072:1845_1036x0_80_0_0_74f434dd514437f5069f757300cac8a7.jpg
РИА Новости

Путин продолжит проводить совещания в дистанционном режиме

13:45 31.05.2020 (обновлено: 14:06 31.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Совещания с участием президента России Владимира Путина продолжатся в дистанционном режиме - это обусловлено необходимостью беречь главу государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправдано, это никоим образом не влияет на его рабочий график и, тьфу-тьфу-тьфу, мы видим нашего президента активно работающим", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
При этом Песков выразил надежду, что уже в обозримом будущем начнется возвращение к более публичным мероприятиям.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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