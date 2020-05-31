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2020-05-31T14:50
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Вестибюли пяти станций московского метро возобновят работу с 1 июня
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РИА Новости

Вестибюли пяти станций московского метро возобновят работу с 1 июня

13:42 31.05.2020 (обновлено: 14:50 31.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНаземный вестибюль станции метро "Кропоткинская" Московского метрополитена
Наземный вестибюль станции метро Кропоткинская Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Наземный вестибюль станции метро "Кропоткинская" Московского метрополитена . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Работа ранее закрытых вестибюлей пяти станций Московского метро возобновится с первого июня, сообщает пресс-служба подземки.
"Московский метрополитен с 1 июня возобновит работу пяти ранее закрытых вестибюлей станций. Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в понедельник с 5.30 откроются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей: Аннино – выход 1, Кропоткинская – выход 2, Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1, Парк культуры (Сокольническая линия) – выход 2, Ломоносовский проспект – выходы 5 и 6.
Как рассказали в пресс-службе, в список попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.
Отмечается, что закрытыми останутся вестибюли 25 станций, где пассажиропоток сейчас меньше в разы. Сами станции продолжают работать, вход в метро и выход в город возможен через соседние вестибюли.
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