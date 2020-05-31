Вестибюли пяти станций московского метро возобновят работу с 1 июня

"Московский метрополитен с 1 июня возобновит работу пяти ранее закрытых вестибюлей станций. Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в список попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.