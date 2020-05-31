Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T13:41
https://ria.ru/20200531/1572248047.html
Генпрокуратура контролирует проверки в КЧР из-за CОVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_da5336536926cb347726ab52ec0472e2.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура контролирует проверки в КЧР из-за CОVID-19

13:41 31.05.2020
393
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ контролирует проведение прокуратурой КЧР проверок по нарушениям прав жителей и медработников в условиях распространения коронавируса в Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на сайте ведомства.
После обращений граждан КЧР по поручению Генпрокуратуры РФ прокуратурой республики была организована проверка информации о многочисленных фактах заболевания коронавирусной инфекцией, невыплатах стимулирующих надбавок медицинским работникам, отсутствии лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Генеральной прокуратурой РФ контролируется проведение прокуратурой КЧР проверки информации о массовых заболеваниях коронавирусной инфекцией и нарушениях прав медицинских работников", - говорится в сообщении.
Ранее СК сообщал, что граждане КЧР неоднократно заявляли о недостаточной информированности о распространении коронавирусной инфекции в регионе, а также о нарушении прав медицинских работников, задействованных в оказании помощи заболевшим CОVID-19. Также в регион для помощи будут направлены следователи центрального аппарата и ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 40 сотрудников скорой помощи Черкесска написали заявление об увольнении из-за конфликта с главным врачом. Из публикаций следует, что медики центра медицины катастроф и скорой помощи жаловались в минздрав на снижение зарплат и отсутствие средств защиты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В КЧР медики скорой получат дополнительные выплаты после жалоб
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил доложить обо всех проверках по CОVID-19 в КЧР
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
Власти рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в саратовском интернате
Полевой госпиталь в Дагестане
В Дагестане развернули 150 мест для размещения граждан Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Путин продолжит проводить совещания в дистанционном режиме
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В ереванской психиатрической лечебнице восемь человек заболели COVID-19
Египетские военные
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая
Пожарный
В Москве более 400 человек спасли при пожарах с начала года
Ситуация в Японии во время пандемии коронавируса
СМИ узнали о планах Японии смягчить ограничения на въезд в страну
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов обсудил с представителем ЕС отношения России и союза
Арбалет
На Сицилии ссора между соседями закончилась стрельбой из арбалета
Медик в машине скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге подтвердили 13 новых случаев смерти пациентов с COVID-19
Поваленное ветром дерево
Упавшее на северо-востоке Москвы дерево повредило две машины
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число заболевших COVID-19 выросло до 19 257
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния