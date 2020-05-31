Генпрокуратура контролирует проверки в КЧР из-за CОVID-19

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ контролирует проведение прокуратурой КЧР проверок по нарушениям прав жителей и медработников в условиях распространения коронавируса в Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на сайте ведомства.
После обращений граждан КЧР по поручению Генпрокуратуры РФ прокуратурой республики была организована проверка информации о многочисленных фактах заболевания коронавирусной инфекцией, невыплатах стимулирующих надбавок медицинским работникам, отсутствии лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.
"Генеральной прокуратурой РФ контролируется проведение прокуратурой КЧР проверки информации о массовых заболеваниях коронавирусной инфекцией и нарушениях прав медицинских работников", - говорится в сообщении.
Ранее СК сообщал, что граждане КЧР неоднократно заявляли о недостаточной информированности о распространении коронавирусной инфекции в регионе, а также о нарушении прав медицинских работников, задействованных в оказании помощи заболевшим CОVID-19. Также в регион для помощи будут направлены следователи центрального аппарата и ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 40 сотрудников скорой помощи Черкесска написали заявление об увольнении из-за конфликта с главным врачом. Из публикаций следует, что медики центра медицины катастроф и скорой помощи жаловались в минздрав на снижение зарплат и отсутствие средств защиты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.