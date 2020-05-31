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2020-05-31T13:40
https://ria.ru/20200531/1572248014.html
В Дагестане развернули 150 мест для размещения граждан Азербайджана
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572247947_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_24f461e5e4c98db91f5be88a62e50840.jpg
РИА Новости

В Дагестане развернули 150 мест для размещения граждан Азербайджана

13:40 31.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПолевой госпиталь в Дагестане
Полевой госпиталь в Дагестане
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Полевой госпиталь в Дагестане. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Специалисты дополнительно развернули 150 мест в мобильном полевом лагере в Магарамкентском районе Дагестана для размещения граждан Азербайджана, которые временно не могут попасть на родину из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что 14 мая на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана общей вместимостью 210 человек, которые не могут попасть домой после временного закрытия государственной границы из-за коронавируса. В лагере развернуты 15 палаток, а также палатки-столовые. Пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Кроме того, в лагере действуют пожарный пост и пункт медицинской помощи на базе Центральной районной больницы Дербентского района.
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"В мобильном пункте временного размещения дополнительно развернуты 150 мест для граждан Азербайджана. Размещение людей запланировано с 1 июня после проведения специальной обработки", - сказал собеседник агентства.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дербентский районМагарамкентский районАзербайджанОбщество
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