Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая

КАИР, 31 мая – РИА Новости. Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.

Трое особо опасных экстремистов уничтожены в результате двух спецопераций после того, как военные получили сведения разведки о наличии убежищ террористов в районе городов Бир эль-Абд, Шейх-Зувейд и Рафах, сообщается в заявлении. Также обнаружены и обезврежены 5 взрывных устройств, заложенных террористами на пути следования военных.

Еще 16 экстремистов ликвидированы в результате авиаударов по нескольким оплотам террористов на севере Синая. В ходе операции уничтожены два джипа, склад с большим количеством взрывных устройств и используемого боевиками оснащения.

Египетские пограничники также задержали на Синае группу контрабандистов, перевозивших крупную партию оружия, боеприпасов и наркотиков, сообщил представитель ВС.

В ходе операций погибли и пострадали пятеро египетских офицеров и военнослужащих.