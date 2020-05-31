Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая

КАИР, 31 мая – РИА Новости. Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
Трое особо опасных экстремистов уничтожены в результате двух спецопераций после того, как военные получили сведения разведки о наличии убежищ террористов в районе городов Бир эль-Абд, Шейх-Зувейд и Рафах, сообщается в заявлении. Также обнаружены и обезврежены 5 взрывных устройств, заложенных террористами на пути следования военных.
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Еще 16 экстремистов ликвидированы в результате авиаударов по нескольким оплотам террористов на севере Синая. В ходе операции уничтожены два джипа, склад с большим количеством взрывных устройств и используемого боевиками оснащения.
Египетские пограничники также задержали на Синае группу контрабандистов, перевозивших крупную партию оружия, боеприпасов и наркотиков, сообщил представитель ВС.
В ходе операций погибли и пострадали пятеро египетских офицеров и военнослужащих.
Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
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