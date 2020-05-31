Власти рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в саратовском интернате

САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четырнадцать из 102 зараженных коронавирусом в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области госпитализированы, у остальных заболевание протекает бессимптомно, сообщила РИА Новости советник министра труда и социальной защиты Елена Григорьева.
О заболевании одного сотрудника этого интерната Роспотребнадзор сообщал 28 мая. В воскресенье областной оперштаб по борьбе с COVID-19 проинформировал о еще 101 выявленном случае коронавируса среди сотрудников и проживающих в интернате.
"Заболевание 28 мая было диагностировано у одного из сотрудников ПНИ в селе Вязовка. Немедленно было проведено тестирование на новую коронавирусную инфекцию у всех контактных лиц. Выявлено 88 бессимптомных случаев COVID-19, признаки заболевания имеются у 14 человек, в настоящее время они госпитализированы и проходят лечение", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в интернате после выявления первого случая коронавируса провели дезинфекцию всех помещений. "Медработники интерната ежедневно осуществляют контроль за состоянием здоровья проживающих, проводится противовирусная терапия. Учреждение обеспечено необходимыми лекарственными препаратами, дезинфицирующими средствами. Ситуация находится на особом контроле министерства", - подчеркнула Григорьева.
Она отметила, что во всех учреждениях, подведомственных министерству труда и соцзащиты области, ввели ограничительные мероприятия, и с 29 апреля они работают в закрытом режиме, а сотрудники заходят на 14-дневную смену только после тестирования с отрицательным результатом на COVID-19.
Ранее очаги COVID-19 были выявлены еще в двух психоневрологических интернатах - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате возбудили уголовное дело о халатности.
Всего в области лабораторно подтверждены 3078 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1158.
Власти региона до 10 июня ограничили работу объектов сферы услуг и торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе, а также ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.