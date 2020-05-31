Власти рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в саратовском интернате

"Заболевание 28 мая было диагностировано у одного из сотрудников ПНИ в селе Вязовка. Немедленно было проведено тестирование на новую коронавирусную инфекцию у всех контактных лиц. Выявлено 88 бессимптомных случаев COVID-19, признаки заболевания имеются у 14 человек, в настоящее время они госпитализированы и проходят лечение", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что во всех учреждениях, подведомственных министерству труда и соцзащиты области, ввели ограничительные мероприятия, и с 29 апреля они работают в закрытом режиме, а сотрудники заходят на 14-дневную смену только после тестирования с отрицательным результатом на COVID-19.

Власти региона до 10 июня ограничили работу объектов сферы услуг и торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе, а также ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.