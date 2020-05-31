Пригожин заявил, что у Шнурова мания величия

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров переоценивает важность своей персоны, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"У него мания величия. Он про популярных артистов имел в виду себя, у которого корпоративы по двести тысяч долларов", — пояснил он.
Продюсера возмутило, что Шнуров опубликовал их переписку, в которой Пригожин использует нецензурные слова.
"Я ему написал все, что о нем думаю. Безнаказанность, беспринципность порождает то, с чем мы с вами сегодня столкнулись", — добавил он.
Пригожин напомнил, что, говоря о бедственном положении артистов, он имел в виду не себя, а начинающих талантливых исполнителей, которые остались без работы и сбережений. Он также заявил, что негативные высказывания в интернете в его адрес ему безразличны.
"Поверьте мне: у меня абсолютный иммунитет и антитела на хейтеров и на этих дегенератов. <…> Тот яд, который они вымещают, — они вымещают на себя", — резюмировал он.
Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся из-за слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал у себя в Instagram стихи, где назвал продюсера цирковым заступником.
Тогда Пригожин написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Музыкант выложил переписку на всеобщее обозрение.