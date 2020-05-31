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Искусство
Культура
2020-05-31T14:30
https://ria.ru/20200531/1572247669.html
Пригожин заявил, что у Шнурова мания величия
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РИА Новости

Пригожин заявил, что у Шнурова мания величия

13:36 31.05.2020 (обновлено: 14:30 31.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров переоценивает важность своей персоны, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"У него мания величия. Он про популярных артистов имел в виду себя, у которого корпоративы по двести тысяч долларов", — пояснил он.

Продюсера возмутило, что Шнуров опубликовал их переписку, в которой Пригожин использует нецензурные слова.
"Я ему написал все, что о нем думаю. Безнаказанность, беспринципность порождает то, с чем мы с вами сегодня столкнулись", — добавил он.
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Пригожин напомнил, что, говоря о бедственном положении артистов, он имел в виду не себя, а начинающих талантливых исполнителей, которые остались без работы и сбережений. Он также заявил, что негативные высказывания в интернете в его адрес ему безразличны.
"Поверьте мне: у меня абсолютный иммунитет и антитела на хейтеров и на этих дегенератов. <…> Тот яд, который они вымещают, — они вымещают на себя", — резюмировал он.
Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся из-за слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал у себя в Instagram стихи, где назвал продюсера цирковым заступником.
Тогда Пригожин написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Музыкант выложил переписку на всеобщее обозрение.
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КультураКоронавирус в РоссииРоссияШоу-бизнесИосиф ПригожинШнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Да уберите уже этих клоунов из новостей!
31 мая, 13:38
Алексей Князев
1620001
Уберите Пригожина из новостей! Надоел!!
31 мая, 13:51
DIDenis Inkognito
1700001
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