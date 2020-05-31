Пригожин заявил, что у Шнурова мания величия

"У него мания величия. Он про популярных артистов имел в виду себя, у которого корпоративы по двести тысяч долларов", — пояснил он.

Продюсера возмутило, что Шнуров опубликовал их переписку, в которой Пригожин использует нецензурные слова.

"Я ему написал все, что о нем думаю. Безнаказанность, беспринципность порождает то, с чем мы с вами сегодня столкнулись", — добавил он.

Пригожин напомнил, что, говоря о бедственном положении артистов, он имел в виду не себя, а начинающих талантливых исполнителей, которые остались без работы и сбережений. Он также заявил, что негативные высказывания в интернете в его адрес ему безразличны.

"Поверьте мне: у меня абсолютный иммунитет и антитела на хейтеров и на этих дегенератов. <…> Тот яд, который они вымещают, — они вымещают на себя", — резюмировал он.

Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся из-за слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал у себя в Instagram стихи, где назвал продюсера цирковым заступником.