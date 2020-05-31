В Красноярском крае завели дело после ДТП, в котором погибли три человека

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в поселке Памяти 13 Борцов 30-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105 совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на магазин. В автомобиле находились 8 человек. В результате происшествия три пассажира автомобиля погибли (две женщины и мужчина), пять человек госпитализированы.