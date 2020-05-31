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2020-05-31T13:22
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В Красноярском крае завели дело после ДТП, в котором погибли три человека
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РИА Новости

В Красноярском крае завели дело после ДТП, в котором погибли три человека

13:22 31.05.2020
1098
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
ДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 31 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Емельяновском районе Красноярского края, в котором погибли три пассажира и пять человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в поселке Памяти 13 Борцов 30-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105 совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на магазин. В автомобиле находились 8 человек. В результате происшествия три пассажира автомобиля погибли (две женщины и мужчина), пять человек госпитализированы.
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
ДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
ДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
"По факту ДТП Следственной частью Главного следственного управления было возбуждено уголовное дело по п. а ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.
Водитель прошел медицинское освидетельствование, установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, помимо этого у него не было права на управление транспортным средством.
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Красноярский крайЕмельяновский районПроисшествия
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