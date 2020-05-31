В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончались 63 человека с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 7797.

В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот. Так, в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом (максимум был в конце марта - 3186), а уже 29 мая - 2819, что стало наибольшим показателем с момента прохождения страной пика заболевамости в конце марта-начале апреля (последний раз более 2,5 тысячи случаев страна зафиксировала 4 апреля).