В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч

ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 150 тысяч, из них почти 7,8 тысячи со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"По всей стране за прошедшие сутки удалось выявить 2516 новых случаев заражения коронавирусом. С учетом этих данных число случаев заражения достигло 151 466, выздоровели 118 848 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за прошедшие 24 часа также скончались 63 человека с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 7797.
В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот. Так, в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом (максимум был в конце марта - 3186), а уже 29 мая - 2819, что стало наибольшим показателем с момента прохождения страной пика заболевамости в конце марта-начале апреля (последний раз более 2,5 тысячи случаев страна зафиксировала 4 апреля).
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